Türkiye-IMF görüşmeleri yeniden başlıyor

Türkiye ile IMF'nin doğrudan görüşmelere yeniden başlama kararı aldığı öğrenildi.



G-20 Zirvesi nedeniyle Londra'da bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, IMF Başkanı Dominique Strauss Kahn ile görüşmesinde, her iki tarafın da ilkesel olarak doğrudan görüşmelere yeniden başlama konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi.



Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren ve Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra, IMF Başkan Yardımcısı John Lipsky de hazır bulundu.

