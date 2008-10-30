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Ekonomi

Türkiye IMF görüşmeleri G-20’de devam edecek

Türkiye ile Uluslararası Para Fonu (IMF) arasındaki görüşmelere G-20 toplantılarında devam edilecek.

30 Ekim 2008 02:00

Türkiye ile Uluslararası Para Fonu (IMF) arasındaki görüşmelere G-20 toplantılarında devam edilecek.

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Brezilya'daki G-20 toplantısında IMF yetkilileriyle görüşecek.

Washington'da 15 Kasımda yapılacak G-20 liderler zirvesinde de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bakanı Şimşek'in IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn ve diğer fon yetkilileriyle bir araya geleceği belirtiliyor.

Görüşmelerde potansiyel bir ihtiyati stand-by anlaşmasının genel çerçevesinin ele alınacağı kaydediliyor.

Türkiye'deki program sonrası gözden geçirme çalışmalarını tamamlayan IMF heyetinin, Washington'da Türkiye'nin önerilerini de içeren kapsamlı bir raporu fon yönetimine sunacağı ifade ediliyor.

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