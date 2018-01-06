Türkiye ilk sırada

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  İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) EUROCONTROL aralık ayı verilerine göre, üst geçişler (overfilgh) dahilinde Avrupa Hava Sahası’nda günlük ortalama en fazla yeni trafik ekleyen ülkenin Türkiye olduğu açıklandı

06 Ocak 2018 13:28

 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) EUROCONTROL aralık ayı verilerine göre, üst geçişler (overfilgh) dahilinde Avrupa Hava Sahası’nda günlük ortalama en fazla yeni trafik ekleyen ülkenin Türkiye olduğu açıklandı.

Konuyla ilgili olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü (DHMİ) Funda Ocak resmi twitter adresinden bir açıklama yaptı. Ocak şunları söyledi:

“Açıklanan Eurocontrol verilerine göre, Aralık ayında Üst geçişler(Overflight) dâhil edildiğinde Avrupa hava sahasına en fazla yeni trafik ekleyen ülke günlük ortalama 286 trafikle Türkiye oldu. İkinci sırada günlük ortalama 217 trafikle İspanya yer aldı. Veriler, Türkiye’de Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre inen uçak sayısında yüzde 5.5, kalkan uçak sayısında yüzde 5.3, iç hatlarda yüzde 7.8, transit uçuşlarda yüzde 14.2 artış görüldüğünü, genel artış oranının yüzde yüzde 9.1 olduğunu gösteriyor.

ATATÜRK HAVALİMANI İKİNCİ SIRADA

DHMİ Genel Müdürü Ocak, “Aralık ayında Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde tarifeli uçuşlarda Londra Heathrow Havalimanı günlük ortalama 581.8 kalkışla ilk sırada yer aldı. İstanbul Atatürk Havalimanı günlük ortalama 488.7 kalkışla kasım ayına göre bir sıra yükselerek ikinci sırada yer aldı. Aralıkta Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde aralarında en fazla trafik gerçekleşen havalimanı çifti günlük ortalama 58.6 trafikle Adnan Menderes Havalimanı-İstanbul Atatürk Havalimanı çifti oldu. Bu havalimanları arasındaki trafikte geçen yıla göre yüzde 8.7 artış görüldü.  Sabiha Gökçen Havalimanı- Esenboğa Havalimanı çifti günlük ortalama 57.3 trafikle ikinci, Adnan Menderes Havalimanı- Sabiha Gökçen Havalimanı çifti günlük ortalama 50.8 trafikle dördüncü, AHL-Esenboğa Havalimanı çifti günlük ortalama 45.1 trafikle yedinci sırada yer aldı” dedi.

Ocak ayrıca Aralık ayında Avrupa’nın en yoğun havalimanı çiftleri sıralamasında ilk dörtte üç, ilk yedide dört havalimanı çifti Türkiye havalimanlarından oluşturduğunu da açıkladı.

(FOTOĞRAF)

 

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