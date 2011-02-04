-TÜRKİYE İLK MADALYASINI ALDI ERZURUM (A.A) - 03.02.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda (Universiad Erzurum-2011) artistik patinajda buz dansı serbest dans sonunda Türkiye, milli sporcular Alper Uçar ve Alisa Agafonova ile gümüş madalya kazandı. Böylece Türkiye, oyunlardaki ilk madalyasını elde etti. Oyunlarda artistik patinaj yarışmaları, THY Buz Pisti'nde bugün yapılan buz dansı serbest dans müsabakalarıyla devam etti. Yarışmayı, Gençlik ve Spor Genel Müdürü (GSGM) Yunus Akgül, GSGM yetkilileri, Buz Pateni Federasyonu Başkanı Fahrettin Kandemir, Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Kemal Tamer ve bazı federasyon başkanlarıyla birlikte izledi. Serbest dans sonunda Rusya'dan Kristina Gorshkova-Vitali Butikov ikilisi 38,20 teknik, 43,03 artistik olmak üzere toplam 81,23 puan aldı. Kısa programdaki puanı 54,30 olan ikili, toplamda ulaştığı 135,53 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Türk sporcular Alper Uçar ve Alisa Agafonova, serbest dansta 39,86 teknik, 37,69 artistik olmak üzere 77,55 puan elde etti. Kısa programda 49,58 puanı bulunan milli sporcular, toplamda elde ettikleri 127,13 puanla gümüş madalyanın sahibi oldular. Ukraynalı Nadezhda Frolenkova-Mikhail Kasalo çifti de iki dans sonucunda kazandığı toplam 121,96 puanla bronz madalya kazandı. Siyah kadife üzerine parlak taş işlemeli kostümleriyle ''Nine'' müziği eşliğinde muhteşem bir performans sergileyen Alper Uçar ve Alisa Agafonova, danstan önce pistin kenarında göründükleri andan itibaren, vatandaşlarca alkışlandılar. ''Kırmızı-beyaz, en büyük Türkiye'' diye hep bir ağızdan tezahürat yapan vatandaşlar, performansları bittikten sonra Uçar ve Agafonova'yı, ellerinde Türk bayraklarıyla uzun süre alkışladı. Uçar ve Agafonova'nın puanları, henüz anons edilmeden önce skorboardda yer alınca, vatandaşların ''Türkiye, Türkiye'' tezahüratları, duygu selinin yaşandığı salonu çınlattı. Bugünkü artistik patinaj müsabakaları, senkronize kısa programla sona erecek.