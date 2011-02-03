-TÜRKİYE İLK GOLÜNÜ ATTI ERZURUM (A.A) - 03.02.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda buz hokeyi erkekler klasman maçında Türkiye, Slovenya'ya 11-1 yenildi. Karşılaşmaya iyi başlayan Slovenya, savunmada kalan Türkiye karşısında Sodrznik, Lahajnar, Miljus ve Pihler'in golleriyle 4-0 öne geçti. Zaman zaman hızlı hücumlarla skor arayan Türkiye, 14.46 dakikada sonuca ulaştı. Ay-yıldızlılar, Emre'nin bu dakikada kaydettiği gol ile organizasyondaki ilk golünü kaydetti. Slovenya ilk periyodu 5-1 üstün geçti. İkinci periyotta yaptığı etkili savunma ile rakibine fazla gol şansı tanımayan Türkiye, hücumda istediği oyunuyu sergileyemedi. Ay-yıldızlılar, yaptıkları bir kaç zayıf hücumdan skor üretemezken, konuk takım Rakanovic ve Kuzman'ın golleriyle ikinci periyodu 7-1 önde tamamladı. Son periyotta etkili bir mücadele ortaya koyan Slovenya, skor üretmeye devam ederek, karşılaşmadan 11-1 galip ayrıldı. Türkiye, yarın saat 11.00'de 500 kişilik salonda bugün oynanan İspanya-Güney Kore maçının mağlubu ile 11'incilik için mücadele edecek. -TÜRKİYE, İLK GOLÜNÜ ATTI- Organizasyonda 4. maçına çıkan Türkiye, ilk golle Slovenya karşısında tanıştı. Oyunlara Rusya, Çek Cumhuriyeti ve Japonya ile (A) Grubu'nda başlayan ay-yıldız takım, rakipleriyle yaptığı 3 karşılaşmada kalesinde 60 gol gördü ve grubu gol atamadan son sırada tamamladı. Türkiye, Slovenya ile yaptığı klasman karşılaşmada Emre Elevli'nin kaydettiği gol ile organizasyondaki ilk golünü kaydederken, müsabakayı izlemeye gelen vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Türkiye, bayanlarda ise eleme turunda yaptığı 5 karşılaşmada da gol kaydetmeyi başaramazken, kalesinde toplamda 88 gol gördü. -BATİN SAKATLANDI- Karşılaşmada sakatlık geçiren Türk sporcu Batin Kösemen hastaneye kaldırıldı. Mücadelenin ikinci periyodunda bir pozisyon sonrası ayak bileğinden sakatlanan Batin, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Salon: Cemal Gürsel Spor Kompleksi (500 kişilik) Hakemler: Linus Ohlund (İsveç), Cemal Ersin Kaya (Türkiye), Michal Orolin (Slovakya) Slovenya: Pus (Verlic), Ferlez, Basic, Miljus, Kuzman, Sodrznik, Jemec, Zupanc, Ograjensek, Zbontar, Lahajnar, Potocnik, Burazin, Unuk, Pihler, Miha Ahacic, Anze Ahacic, Rakanovic, Ejup, Ulaga Türkiye: Erol (Eray), Doğa, Tuğcan, Savaş Can, Emrah, Egemen, Batin, Gökhun, Gürkan, Emre, Alper, Buğra, Ufuk, Tuna, İbrahim, Sefa, Özgür, Orhan, Kemal, Mevlüt, Niyazi Goller: Sodrznik, Lahajnar, Miljus (3), Pihler (2), Ferlez, Rakanovic, Kuzman, Jemec (Slovenya), Emre (Türkiye) İki dakika cezası alanlar: Savaş Can, Ufuk (2), Tuğcan (Türkiye), Unuk, Miljus, Zupanc (2), Zbontar, Kuzman (Slovenya) 1. periyot: 5-1 (Slovenya lehine) 2. periyot: 7-1 (Slovenya lehine)