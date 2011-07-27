-TÜRKİYE İLK ALTIN MADALYASINI KAZANDI TRABZON (A.A) - 27.07.2011 - 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda Türkiye ilk altın madalyasını judoda 57 kiloda Kevser Çelik ile kazandı. Of Spor Salonu'nda gerçekleştirilen judo müsabakaların ikinci gününde 57 kiloda Türkiye'den Kevser Çelik, Romanya'dan Stefania Adelina Dobre'yi finalde yenerek oyunlarda Türkiye'ye ilk altın madalya sevincini yaşattı. Hollanda'dan Do Velema ile Maracistan'dan Vivien Koteles ise bronz madalya elde ettiler. Bayanlarda 52 kiloda ise Romanya'dan Alexandra Larisa Florian altın, Rusya'dan Zarina Babinyan gümüş, İtalya'dan Daniela Raia ile Almanya'dan Katja Karolin Stiebeling de bronz madalyanın sahibi oldular. Erkeklerde 60 kiloda İsrail'den Alexander Raskopine altın, Slovenya'dan Adrian Gomboc gümüş, Rusya'dan Oleg Sanin ile Gürcistan'dan Tamazi Kıdakozashvili de bronz madalya kazandılar. 66 kiloda ise Rusya'dan Uruskhan Bek Balaev altın, Azerbaycan'dan Hüseyn Rahimli gümüş, Türkiye'den Murat Bektaş ile Gürcistan'dan Giorgi Muzashvili de bronz madalya elde ettiler. Türkiye, judoda kazanılan madalyalar ile oyunlardaki üçüncü gün sonunda toplam 1 altın ve 2 bronz madalya elde etmiş oldu.