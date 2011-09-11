-Türkiye, ilk 8'e kalamadı VİLNİUS (A.A) - 11.09.2011 - Litvanya'da yapılan 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde 2. tur E Grubu'nda Sırbistan'a 68-67 yenilerek, turnuvaya veda eden Türkiye, ilk 8'e kalamadı. İlk turda A Grubu'nu 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. sırada tamamlayarak 2. tura çıkan A Milli Takım, 2. turda 3 maçta 3 yenilgi alarak, elendi. Grupta Fransa'ya 68-64, Almanya'ya 73-67 yenilen Türkiye, Sırbistan'a da 68-67 yenilerek, son şansını da değerlendiremedi. 2010'da Dünya ikincisi olan A Milli Takım, 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde ilk 8 takım arasına kalamadı. -Resmi maçlarda ilk kez yenildi- Sırbistan ile daha önce yaptığı 2 resmi maçtan da galibiyetle ayrılan Türkiye, ilk kez rakibine resmi maçta mağlup oldu. 2009 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde F Grubu'nda Sırbistan ile karşılaşan A Milli Takım, normal süresi 64-64 sona eren karşılaşmada, uzatmada rakibine sayı attırmadı ve karşılaşmadan 69-64 galip ayrıldı. Sırbistan ile Türkiye'de geçen yıl yapılan 16. Dünya Şampiyonası Finalleri'nde yarı finalde karşılaşan ''12 Dev Adam'', bitime 4.3 saniye kala Kerem Tunçeri'nin attığı basketle karşılaşmayı 83-82 kazanarak, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finali oynadı. Rakibiyle bugün yaptığı maçın sonları da çekişmeli geçerken, son hücumda bitime 1 saniye kala Ersan İlyasova'nın atışı girmeyince, A milliler, ilk kez Sırbistan'a resmi bir maçta yenildi. -29 serbest atışın 16'sı girdi- A Milli Takım, Sırbistan karşısında düşük bir şut yüzdesiyle oynadı. Milliler, karşılaşmada kullandıkları 29 serbest atışının 16'sını (Yüzde 55) sayıya çevirirken, rakip takım oyuncuları 16 serbest atışın 13'ünde (Yüzde 81) isabet kaydetti. Ömer Aşık 4'de 1, Ersan İlyasova 8'de 4, Enes Kanter 6'da 3, Hidayet Türkoğlu 4'de 2, serbest atış isabet oranıyla oynadı. Türkiye, üç sayılık atışlarda yüzde 18 (17'de 3 isabet), iki sayılık atışlarda da yüzde 46 (46'da 21 isabet) ile oynadı. A Milli Takımda Hidayet Türkoğlu ve Ersan İlyasova 10'da 3 (yüzde 30) şut isabetiyle oynarken, takımın en skorer oyuncuları 11'er sayı atan Ömer Onan ve Enes Kanter oldu. Karşılaşmada 13 top kaybıyla oynayan Sırbistan'da ise Teodosic 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.