T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türkiye ile Yunanistan'a azınlık uyarısı

Avrupa Konseyi "Yunanistan ve Türkiye'den, dini azınlıklarına Avrupa standartlarına uygun davranmasını" istedi

24 Mart 2009 02:00

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) "Yunanistan ve Türkiye'den, dini azınlıklarına Avrupa standartlarına uygun davranmasını" istedi.

AKPM Hukuk Komisyonu tarafından kabul edilen taslak raporda, "iki tarafın da karşılıklı olarak dini azınlıkların bazı haklarını Lozan Antlaşması'nı gerekçe gösterip, 'mütekabiliyete başvurarak' reddetmek yerine, bu konuda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi standartlarına uygun davranmaları çağrısında" bulunuldu.

Raporda, iki ülkenin de farklı dinlerden azınlık üyelerine karşı "ayırımcılık yapmamaları" istendi.

AKPM genel kurulunda da tartışılarak oylanması gereken taslak raporda, bu durumun iki ülkede de ulusal uyuma zarar verdiği savunuldu. İki ülkede konu ile ilgili yetkililerin son dönemde dini azınlıkların sorunlarına çözüm bulma konusunda daha anlayışlı bir tutum içine girmelerinin memnuniyetle karşılandığı vurgulanan taslak raporda, iki ülkenin de "kişilerin etnik kimlik özgürlüğünü" tanımaları ve bu azınlıkların dini ve eğitim sorunlarının çözümüne katkıda
bulunmaları çağrısında bulunuldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24