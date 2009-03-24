Türkiye ile Yunanistan'a azınlık uyarısı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) "Yunanistan ve Türkiye'den, dini azınlıklarına Avrupa standartlarına uygun davranmasını" istedi.



AKPM Hukuk Komisyonu tarafından kabul edilen taslak raporda, "iki tarafın da karşılıklı olarak dini azınlıkların bazı haklarını Lozan Antlaşması'nı gerekçe gösterip, 'mütekabiliyete başvurarak' reddetmek yerine, bu konuda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi standartlarına uygun davranmaları çağrısında" bulunuldu.



Raporda, iki ülkenin de farklı dinlerden azınlık üyelerine karşı "ayırımcılık yapmamaları" istendi.



AKPM genel kurulunda da tartışılarak oylanması gereken taslak raporda, bu durumun iki ülkede de ulusal uyuma zarar verdiği savunuldu. İki ülkede konu ile ilgili yetkililerin son dönemde dini azınlıkların sorunlarına çözüm bulma konusunda daha anlayışlı bir tutum içine girmelerinin memnuniyetle karşılandığı vurgulanan taslak raporda, iki ülkenin de "kişilerin etnik kimlik özgürlüğünü" tanımaları ve bu azınlıkların dini ve eğitim sorunlarının çözümüne katkıda

bulunmaları çağrısında bulunuldu.

