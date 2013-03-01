'Türkiye ile yeni ilişkiye hazırız'

Kıbrıs Rum Kesimi'nin yeni başkanı Anastasiadis yemin ederek görevine başladı. Meclis'te düzenlenen yemin töreninin ardından bir konuşma yapan Rum liderin ilk mesajı Türkiye'ye oldu: "Yeni dönemde yeni bir ilişkiye hazırız."



Güney Kıbrıs Rum kesiminin (GKRK) yeni başkanı Nikos Anastasiadis, görevine resmen başladı.

Mecliste düzenlenen törenle yemin eden Anastasiadis, daha sonra yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AB'ye üyeliğini desteklediklerini belirterek, ''Türkiye ile yeni dönemde yeni bir ilişkiye hazırız'' dedi.

Anastasiadis, Güney Kıbrıs vatandaşlarına hizmet edeceğini taahhüdünde bulunduğuna, bu konudaki büyük sorumluluğu devraldığına değinerek, Kıbrıs sorununun doruk anlaşmaları ve Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlar temelinde çözülmesi gerektiğini savundu.

Kıbrıslı Türklere de seslenen Anastasiadis, onların haklarını da güvence altına alarak Kıbrıs sorununu en kısa sürede çözülmesini amaçladığını ifade etti.

Anastasiadis, Güney Kıbrıs'ın AB ile olan ilişkilerine de değinerek, AB'den özel değil, adil bir muamele istediklerini söyledi.

GKRK'inde aksayan sosyal yardımlara ilişkin görüşlerini de açıklayan Rum lider, aksaklıkların giderilmesi için yakın zamanda somut adımlar atılacağını kaydetti.