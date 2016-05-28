'Türkiye ile yapılan anlaşmaya güvenilmemeli'

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği'ni sığınmacı krizinin çözümünde Türkiye ile yapılan anlaşmaya güvenilmemesi konusunda uyardı.

Sebastian Kurz, Der Spiegel'e verdiği demeçte, Türkiye ile ne pahasına olursa olsun bir anlaşma yapılmasına karşı olduğunu dile getirdi.

Kurz, anlaşma sayesinde ancak kısa süreliğine yükün hafifleyeceğini belirterek anlaşmanın sadece bir B Planı işlevi görebileceğini ifade etti. Bakan anlaşmaya bel bağlamak yerine, öncelikli çözümün dış sınırlarını koruyabilecek durumdaki güçlü bir Avrupa olmak olduğunu kaydetti.

'Erdoğan gibi kişilere bağımlı bir Avrupa'da yaşarız'

Sebastian Kurz, "Bunu yapmazsak, farklı devletlere ve hatta Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan gibi kişilere bağımlı bir Avrupa'da yaşarız. Ve bağımlılık tehlikelidir" dedi. Kurz, Türkiye söz konusu olduğunda da vize muafiyetinde bir istisna yapılmaması gerektiğini belirtti.

Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşması, Türkiye'den yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmiş sığınmacıların geri gönderilmesini kapsıyor. Türkiye'ye gönderilecek her bir Suriyeliye karşı, Türkiye’den yasal yollarla bir Suriyeli Avrupa'ya kabul edilecek.

Türkiye anlaşmanın bir parçası olarak vize muafiyeti sağlanmasını bekliyor. Ancak vize muafiyeti konusu son dönem Türkiye ile AB arasında tartışmaya dönüştü. Özellikle de Türkiye'nin 72 kriter arasında yer alan terörle mücadele yasasında reforma gidilmesi şartını kabul etmemesi nedeniyle süreçte ilerleme kaydedilemiyor.