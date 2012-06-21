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Dünya

Türkiye ile vize muafiyetine yetki çıktı

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Yenel, geri kabul anlaşmasının paraflanması için AB Komisyonu'na davet edildi

21 Haziran 2012 22:09

AB üyeleri, Türkiye ile vize muafiyeti müzakerelerini yürütmesi için AB Komisyonu'na yetki verdi.

Lüksemburg'da toplanan AB çalışma ve sosyal güvenlik bakanlarının aldığı kararla AB Komisyonu, Türkiye için vize muafiyeti eylem planını hazırlayıp, müzakereleri yürütecek.
 
AB'nin bu adımı, müzakereleri 2010 yılında tamamlanan fakat vize muafiyeti süreci için bekletilen Türkiye-AB geri kabul anlaşmasının da önünü açtı.
 
Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Yenel, geri kabul anlaşmasının paraflanması için AB Komisyonu'na davet edildi.
 
AB üyelerinin Komisyon'a verdiği vize muafiyeti müzakerelerini yürütme yetkisinde, bu sürecin "kademeli ve uzun vadeli" olduğu, AB ve üye ülkelerle geri kabul anlaşmalarının etkin uygulanması şartının yerine getirilmesi gerektiği ifade ediliyor.
 
AB'nin ilgili kararında, aday ülke Türkiye'nin, pozitif gündem kapsamında vatandaşlarının AB'ye seyahatlerinin kolaylaştırılması ve vize muafiyeti perspektifine büyük önem verdiğinin farkında olunduğu belirtiliyor.
 
Kararda Türkiye ve AB arasında müzakereleri sonuçlanan geri kabul anlaşmasının en kısa sürede hayata geçirilmesi talep ediliyor.
 
AB kararında Türkiye'ye, kendi toprakları üzerinden AB'ye yönelik yasadışı göçle mücadele çabalarını artırması çağrısı da yapılıyor.
 
Kararda ayrıca AB üyeleri ve Komisyon'a, Türkiye'ye vize kolaylığı için mevcut vize rejimindeki bütün imkanların kullanılması çağrısına yer veriliyor.
 
Karara eklenen AB Komisyonu deklarasyonunda ise Türkiye ile müzakerelerde, tüm AB vatandaşlarının Türk vizesinde eşit muamele görmesi ve geri kabul anlaşmasının üye ülkeler arasında ayrım yapılmadan uygulanması için çaba gösterileceği belirtiliyor. 

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