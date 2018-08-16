Türkiye ile ticaret anlaşmazlığı New York borsasında kayıpları artırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye karşı başlattığı ticaret anlaşmazlığının, borsada Amerikalı yatırımcılar için endişe yarattığı belirtildi. ABD ile Türkiye arasındaki gerilimin New York borsasına olumsuz yansıdığı ve son günlerde endekslerde yaşanan kayıpları artırdığı aktarıldı.

ABD BaşkanıTrump, ülkesinin Türkiye'den ithal ettiği çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerini iki katına çıkarma kararı almış, ardından Türkiye de ABD menşeli bazı ürünlere yüzde 140'a varan ek vergi getirmişti. New York borsasında kayıplar Trump'ın cuma günü verdiği karar sonrasında başladığı kaydedilirken New York borsasındaki endekslerin söz konusu günde yaklaşık yüzde 0,7 düşüş gösterirken son 4 işlem gününün 3'ünü de kayıplarla tamamladı.

Bugün Türkiye saati ile 22.00'de Dow Jones Endüstri Endeksi 260 puan (yüzde 1) düşüşle 25.038 puana gerilerken, 6 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Aynı saatte, Standard & Poor's Endeksi 26 puan (yüzde 0,9) değer kaybıyla 2.813 puana düşerken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 103 puan (yüzde 1,3) değer kaybetti.