-''TÜRKİYE İLE STRATEJİK ORTAKLIK KURACAĞIZ'' ANKARA (A.A) - 08.10.2010 - Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Ven Ciabao, "Çin ve Türkiye arasında karşılıklı olarak stratejik ortaklık ilişkisi kurulmasına karar verdiklerini, bunun iki ülke ilişkileri açısından önemli bir kilometre taşı olacağını" söyledi. Ven, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakanlık Merkez Bina'da baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelmekten son derece memnun olduğunu belirterek, kendisine gösterilen misafirperverliğe teşekkür etti. Başbakan Erdoğan ile geniş katılımlı toplantılar yaptıklarını ifade eden Ven, önemli gelişmeler elde ettiklerini kaydetti. Ven, "Karşılıklı olarak stratejik ortaklık ilişkisi kurulmasına karar verdik ve bu önemli bir kilometre taşı olacaktır. Bu, halklarımızın yararına ve dünya barışına da olumlu etkiler yapacaktır" diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ı, uygun bir zamanda karşılıklı güven artırıcı ve stratejik bağlamda ilişkiler kurmak için Çin'e davet ettiğini bildiren Ven, "İki ülke terörizmle ve aşırıcılıkla mücadelede karşılıklı mekanizmalar kurarak, bu konularda ortak çalışma yapma kararı almıştır" dedi. Çin tarafı olarak iki ülke arasındaki ticaretin "sürdürülebilir ve dengeli" bir şekilde geliştirilmesi için çalışmalar yapacaklarını söyleyen Ven, ülkesinin demiryolu, köprü ve enerji konularında Türk tarafı ile yoğun işbirliği yapacağını belirtti. "Ticari ilişkilerimizi daha üst düzeyde gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuşan Ven, karşılıklı halklar arasında ziyaretlerin ve dostluğun artırılmasının medeniyetler arası diyaloğa önemli katkısı olacağını, "Çin'i anlamak" konulu bir faaliyet düzenlediklerini ve bu vesileyle Türk halkının Çin halkını daha iyi tanıyacağını belirtti. Ven, Başbakan Erdoğan ile yaptığı toplantıda, iki ülke arasında karşılıklı kültür yılları ilan etmeyi de kararlaştırdıklarını ifade etti. Türkiye'nin bölgesinde ve uluslararası camiadaki etkinliğini ve gücünü teslim ettiklerini kaydeden Ciabao, Türkiye'nin İran konusunda yaptığı çalışmaları da takdirle karşıladıklarını söyledi. Konuk Başbakan, "Çin ile Türkiye arasında tarihi dostluk bağları vardır. İki ülke arasındaki ilişkilerin dostane bir şekilde geliştirilmesi dünya barışına da katkıda bulunacaktır. Stratejik ortaklık ilişkilerimizin kurulmasından sonra bunlar büyük bir hızla artacaktır" diye konuştu.