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Dünya

'Türkiye ile sınırları yakında açacağız'

Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbantyan, Türkiye ile ilişkilerin düzenlenmesi konusunda iyimser konuştu

26 Mart 2009 02:00

Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbantyan, Türkiye ile ilişkilerin düzenlenmesi konusunda umut verici ve iyimser konuştu.

Nalbantyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi ve Ermenistan-Türkiye sınırının açılması istikametinde yeteri kadar yol katettiklerini, taraflar arasında görüşmelerin olumlu ortamda devam ettiğini ve bu nedenle bu konuda umutlu olduğunu bildirdi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Nalbantyan, ``Ümit ediyorum ki mantıklı sonuca ulaşacak, ilişkileri düzenleyecek ve sınırları açacağız. Onu da ümit ediyorum ki bu kısa süre içinde gerçekleşecek'' dedi.

Bakü dikkatle izliyor

Azerbaycan'a bağlı muhtar cumhuriyetlerden Karabağ'ın işgali üzerine 1993 yılından bu yana kapalı olan Türkiye- Ermenistan sınırının yeniden açılması yönündeki gelişmeler Bakü'den hem resmi ve hem de sivil çevreler tarafından dikkatle ve merakla izleniyor. İktidara bağlı çevreler bu konuda daha dikkatli yorumlarda bulunurken, muhalefet partilerinin temsilcileri eleştirilerini ``Türkiye'nin Azerbaycan'ı sattığını'' öne sürebilecek kadar ileri götürüyor.

Ülkenin tanınmış siyaset bilimcilerinden Vefa Guluzade, Karabağ meselesinin Türkiye ile Ermenistan arasında hiçbir zaman görüşme konusu olmadığını belirterek şöyle dedi:

``Şimdiye kadar Türkiye Ermenistan ile Karabağ'a dair ne konuştu? Hiçbir şey. Türkiye, Ermenistan'la görüşmelerde hiçbir zaman Karabağ sorununu ortaya koyamaz. Türkiye ayrı, Azerbaycan ayrı, Ermenistan ayrı devlettir

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