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Dünya

Türkiye ile Rusya arasındaki vize serbestisi görüşmelerinde yeni gelişme

Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov, iki ülke arasındaki vize sorununun çözümü için birkaç gün sonra görüşme yapılacağını açıkladı

12 Temmuz 2017 21:40

Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye ile Rusya dışişleri bakanlıkları arasında vize sorununun ele alınacağı yeni turun birkaç gün sonra yapılacağını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, İzvestiya gazetesine konuşan Yerhov, "Vize kısıtlamaları konusu iki dışişleri bakanlığının da sürekli dikkatinde bulunuyor. Eğer her şey plana göre giderse birkaç gün sonra dışişleri bakanlıklar arasındaki görüşmelerin yeni turu düzenlenecek, bu görüşmelerde mutlaka vize sorunu da ele alınacak" dedi.

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