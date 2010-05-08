Türkiye ile Rusya arasında vize kalkıyor

T24 - Türkiye ile Rusya arasında vizesiz dolaşımı öngören anlaşma iki ülke yetkililerince parafe edildi. Uygulama Medvedev'in 11-12 Mayısta Türkiye ziyareti sonrası başlayacak.





Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Halil Akıncı, vizenin kaldırılmasına yönelik anlaşmanın iki ülkenin konsolosluk daireleri arasında parafe edildiğini ve karşılıklı iç onay sürecinin başladığını söyledi.





Her iki ülke yetkili makamlarının anlaşmaya varılan metin üzerinde kendi değerlendirmelerini ve görüşlerini netleştirdikten sonra anlaşmanın imzalanabileceğini kaydeden Akıncı, "Karşı taraftan bazı ufak tefek yazım değişikliği isteği geldi" dedi.





Büyükelçi Akıncı, tarafların metin üzerinde anlaşmaya vardığını ve Türkiye ziyareti sırasında Medvedev ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün iç onay sürecinin sona ermesini beklemeden anlaşmayı imzalayabileceklerini belirtti.





Bu yıl uygulamaya konulması beklenen vizesiz geçişler ilk olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ocak ayında Moskova'ya yaptığı ziyaret sırasında gündeme getirilmiş, Rus tarafının da olumlu yaklaşması üzerine çalışmalar başlatılmıştı.





Parafe edilen belgede Türk ve Rus vatandaşlarının bir aya kadar olan turistik ziyaretlerinin vize zorunluluğu dışında tutulması öngörülüyor. Statüleri farklı olduğu için geçimini Rusya'da kazanan Türk vatandaşlarıyla Rusya'da okuyan Türk öğrencilerin ise uygulama dışında kalması bekleniyor. Vizenin kaldırılacak olmasının Sovyet döneminden bu yana yürürlükte olan ve Rusya tarafından hala titizlikle uygulanan bazı kuralları nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor. Halen Rusya'ya giriş yapan bütün yabancı ülke vatandaşlarının 3 gün içinde Federal Göçmen Dairesine kayıt yaptırması gerekiyor.





Türkiye ile vizenin kaldırılmasıyla ilgili haberler, Rus vatandaşlarının sınır kapılarında 20 dolar karşılığında kolayca vize alabilmesine karşın Rusya'da da yakından izleniyor. Geçen yıl Türk tarafına göre 2 milyon 600 bin, Rusya istatistiklerine göre ise 1 milyon 900 bin Rus vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti. Turistik amaçla Moskova'ya gelen Türk sayısının ise 30-40 bin civarında bulunduğu sanılıyor.





Bu arada Medvedev'in Türkiye'ye yapacağı ziyarette iki ülke arasında enerji, vize muafiyeti, ekonomi, tarım, güvenlik gibi birçok konunun gündeme geleceği bildirildi.