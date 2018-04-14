Türkiye ile Rusya arasında Turizm Eylem Planı imzalandı: Hedef 6 milyon Rus turist

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, "Türkiye geçen yıl 4 milyon 750 bin Rus turist ağırladı. Bu yıl hedef 6 milyon" dedi.



Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Geleceğe Adım' adlı Türkiye-Rusya Misafirperverlik Forumu Antalya Belek'te başladı.

İki ülkenin turizm ve otelcilik sektöründe hizmet veren şirketlerin temsilcilerinin yanı sıra 200'e yakın Türk ve Rus basın mensubunun katılımıyla gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, Rosturizm Başkan Yardımcısı Nikolay Korelev ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu yaptı.

“4.5 milyon Rus Türkiye'ye, 100 bin Türk turist ise Rusya'ya gitti”

Rosturizm Başkan Yardımcısı Nikolay Korelev, "Rus-Türk turizm ilişkilerimiz hızla ivme kazandı. 4.5 milyon Rus turist 2017 yılında Türkiye'ye 100 bin Türk turist de Rusya'ya gitti. Etkin bir süreçteyiz daha da ileri adımlar atmalıyız. Vize meselesi halledilmeye çalışıyor. Potansiyelimiz çok fazla. Turizm deyince akla güneş ve kumsal değil kültür ve sağlık turizmi de akla geliyor. Umuyoruz Türk-Rus Turizm yılının da bu alanda büyük katkısı olur. Turistlerin güvenlik sorunları ve hakları konusunda da neticeler alma niyetindeyiz" dedi.

“Vize meselesinin çözüme kavuşmasını umuyoruz”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, "4 milyon 750 bin Rus turist ağırladık. Bu yıl hedef 6 milyon. 6 milyon Rus vatandaşının başta Antalya olmak üzere Türkiye'de ağırlamaya hazırlanıyoruz. Bu yıl sezona en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Onları memleketlerine en üst düzeyde memnun ederek uğurlamaya çalışacağız" diye konuştu.

Arısoy, "İki ülkenin devlet liderleri arasında görüşme trafiği var. Bu ay sonunda Rusya Kültür Bakanı'nı İstanbul'da ağırlayacağız. İlk kez yapılan bu forumun turizm ilişkilerini iyice derinleştireceğine inanıyorum. TÜROFED ve Tüm Turizm Sektör Birlikleri arasında atılacak imzaların hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi ve ekledi:

"Vize meselesinin çözüme kavuşmasını umuyoruz. Böyle bir durumda daha çok Türk'ün Rusya'ya gideceğini umuyorum."

“Türkiye ve Rusya liderleri, ilişkileri çok iyi bir noktaya taşıdı”

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Rusya-Türkiye arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler iki ülkenin liderleri sebebiyle azami seviyelerde. Vize sorununun çözülmesiyle de bu iş birliği daha ileri seviyeye ulaşacaktır. Şu an 20 bine yakın Rus dostumuz Antalyalı oldu, burada yaşıyor. Bu yüzden biz onlara sadece misafir olarak bakmıyoruz. Türkorus dediğimiz çocuklarımız var. O çocuklar büyüyüp ülkeye katkı sağlayacaklar. Bundan da çok memnunuz" diye konuştu.

Vali Karaloğlu, "Bu forumun Rus-Türk ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum. Bu süreçte de basının rolü büyük. 2015 krizinde ilişkileri kötüye götürmede önemli rol oynayan basın, bu süreçte de büyük rol oynadı" diye ekledi.

Rus ve Türk temsilciler turizm işbirliği anlaşmaları imzaladı

Türkiye ve Rusya'dan temsilciler turizm alanında yeni işbirliği anlaşmalarına imza attı. Antalya'da Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Geleceğe Adım' adlı Türkiye-Rusya Misafirperverlik Forumu son bölümünde Turizm ve Kültür Bakanlığı ile Turizm Federal Ajansı arasında 2018-2019 Turizm Eylem Planı imzalandı.

İki ülkenin heyetleri arasındaki bir diğer anlaşma da Türk Otelciler Federasyonu (TUROFED) ve Rusya Turist Birliği arasında imzalandı.