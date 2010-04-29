'Türkiye ile ortak çalışmayla silahlar azaltılabilir'

T24 - Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Venizelos, "Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı olarak silahların azaltılmasının ortak çalışmalar sonucunda mümkün olabileceğini" söyledi.





Venizelos, The Economist dergisinin Atina'da düzenlediği konferansta yaptığı konuşmada, yaşadıkları mali krizin ülkenin savunmasına ve dış politikaya etkilerine değindi.





Yunanistan'da ekonomik sıkıntıyı aşmaya yönelik önlemlerin ülkenin savunma alanındaki politikasını etkilemeyeceğini belirten Venizelos, "Yunanistan'ın hayatta kalarak kalkınabilmesi için milli haysiyetin ve özgüvenin ön koşul olduğunu" ifade etti.





Türkiye ile istikşafi görüşmelerin tekrarlanmasını kararlaştırdıklarını, önümüzdeki günlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretini beklediklerini kaydeden Venizelos, "Ortak güvenlik ve savunma konusunda Lizbon Anlaşması'nın harekete geçirilmesine yönelik çalışmalarda yer alıyoruz. NATO'nun yeni stratejik konseptinin oluşturulmasıyla ilgili tartışmaları aktif bir şekilde izliyoruz ve Ege ile Doğu Akdeniz'in son derece hassas bölgesinde ittifakın yeni yapısıyla ilgili konularda bakış açımızı savunuyoruz. İyi komşuluk ortamına, barışa ve istikrara yol açacak inisiyatiflere katkı sağlamaya hazırız" diye konuştu.





Başbakan Erdoğan'ın "Yunanistan ve Türkiye'nin karşılıklı olarak silahları azaltma yönüne gitmeleri" yönündeki açıklamalarına da değinen Venizelos, "Böyle bir şeyin tek yanlı olarak sadece Yunanistan'ın girişimiyle değil, yapılacak çalışmalar sonucunda ortaya çıkabileceğini" söyledi.





Venizelos, "Yunanistan'da daha küçük, ancak daha etkili, çağdaş bir ordu oluşturulması amacıyla yapılan kurumsal değişiklikler çerçevesinde, silahlanma ile ordunun rasyonalizasyonu konusunda yapılan harcamaların kanıtlanması için şeffaf prosedürler öngören yeni yasalar oluşturulduğunu, Savuna Bakanlığı'nın harcamalarının da geçen yıla göre yüzde 25 oranında azaltılması yönüne gidilmesinin kararlaştırıldığını" açıkladı.