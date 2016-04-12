Türkiye ile Mısır arasında 3 yıl sonra ilk üst düzey temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, 13. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi, İslam ülkelerinin liderleri ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla 14-15 Nisan’da İstanbul’da yapılacak. Zirvede, aralarında Irak, İran, Katar, Suudi arabistan ve Azerbaycan devlet başkanlarının bulunduğu 56 İslam ülkesinin temsilcisi yer alacak. 2013’ten bu yana yaşanan “Mursi” krizinin ardından Mısır, Türkiye’ye ilk kez dışişleri bakanını gönderecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, 3 yıl aradan sonra ilk kez bir araya gelecek.

14 Nisan’da başlayacak zirve, “Adalet ve Barış için Birlik ve Dayanışma” temasıyla yapılacak. Zirvede, İslam’ın Batı’da terörle bağdaştırılması, İslamofobi, DAEŞ, El Kaide gibi terör örgütlerinin İslam dünyasına verdiği zarar, Arap Baharı’nın İslam ülkeleri arasında oluşturduğu gerilim, Şii-Sünni ayrışmasının bölgede yükselttiği tansiyon masaya yatırılacak. Türkiye, zirvede Mısır’dan başkanlığı 2 seneliğine devralacak. Yarın ise İstanbul Kongre Merkezi’nde Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı yapılacak. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu başkanlığında gerçekleşecek akşam yemeğinde, bakanlarla zirvenin son hazırlığı yapılacak.

Bakan düzeyinde ilk temas

Zirve vesilesiyle, 2013 yılından bu yana yaşanan “Mursi” krizinin ardından, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri İstanbul’a gelecek ve bakan düzeyinde Türkiye ile ilk temas kurulacak. İki ülkenin dışişleri bakanları Çavuşoğlu ve Şükri, toplantı kapsamında görüşecek ve ilişkilerin normalleşmesinde ilk girişim yapılmış olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Nisan’da 56 İslam ülkesinin liderine ve hükümet temsilcisine akşam yemeği verecek. Aynı gün zirve çerçevesinde önemli bir toplantı gerçekleşecek. First lady’lerin ‘İİT Üye Ülkelerindeki Kanser Kontrolü” isimli toplantısı yapılacak. Lütfi Kırdar Konferans Salonu’ndaki toplantıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ev sahipliği yapacak.

Türkiye’de art arda gerçekleşen terör saldırılarının ardından İstanbul’da yoğun güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik gerekçeleriyle, basın mensupları liderlerin gelişini İstanbul Atatürk Havalimanı’nda görüntüleyemeyecek. Zirvenin gerçekleşeceği İstanbul Kongre Merkezi’nde de olağanüstü güvenlik önlemleri alınacak. Zirvenin yapılacağı salonlara özel kart sistemi ile girilebilecek.