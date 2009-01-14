Türkiye ile Kuzey Irak arasında görüşmeler başladı

Federal Kürdistan Bölgesi (FKB) Başkanlık Divanı Başkanı Dr. Fuad Hüseyin, Kürdistan ile Türkiye arasında görüşme sürecinin başladığını söyledi.

Kürdistan Bölge Başkanı Barzani ile Türkiye’nin Irak Özel Temsilcisi Murat Özçelik arasındaki görüşme ile ilgili bilgi veren FKB Başkanlık Divanı Başkan’ı Dr. Fuad Hüseyin, görüşmede Türkiye Devlet Başkanı Abdullah Gül’ün Kürdistan Bölgesi’ni ziyaretiyle ilgili bir zamanın belirlenip belirlenmediği konusunda KTV’nin sorularını yanıtladı.



Türkiye’ye gideceğiz



Hüseyin, görüşmede Abdullah Gül’ün daha önce Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne yapması beklenen ziyaretinden bahsedildiğini ve ziyaretin ertelenmesinin ise sağlık sorunlarından kaynaklandığını ve Gül’ün gelecekte Irak ve Kürdistan Bölgesini ziyaret etme planının olduğunu ancak ziyaretin zamanının belirlenmediğini söyledi. Türkiye heyetinin Irak’ı ve Kürdistan Bölgesi’nin şuana kadar üç defa ziyaret etmesine rağmen, neden Kürdistan heyetinin Türkiye’ye gitmediği konusunda ise Hüseyin şunları söyledi; “Toplantılar nerede olursa olsun, bu mesele değil. Bağdat, Kürdistan Bölgesi ya da dışarıda. Önemli değil. Önemli olan bir sonraki toplantının yapılmasıdır. Önemli olan görüşmeler süreci başlamıştır. Bundan da daha önemlisi görüşmelerin konusu nedir ve görüşmelere kim katılacak? Elbette ki yakın biz zamanda bu müzakereler Kürdistan Bölgesi heyetinin Türkiye’yi ziyaret edeceği bir aşamaya gelinecek.”

Asayiş konuşuldu

Başkan Barzani ile Özçelik arasında yapılan görüşmelerde Türkiye’nin sınır bölgelerinden bahsedilip bahsedilmediği konusunda Hüseyin, “Görüşmelerde Kürdistan Bölgesi, Irak ve Türkiye ile ilgili bazı konulardan bahsedildi. Asayiş konusu genel olarak görüşüldü. Her iki tarafta sorunların şiddetle çözülmeyeceği ve görüşmelerin devam etmesi gerektiği konusuna vurguda bulundu. Sınırdaki bombardımanların da sona ermesi ümidinde bulunuyoruz” dedi.