Türkiye ile Kıbrıs arasında 'rüya gibi' proje

T24

"Bugün temelini attığımız Alaköprü barajı ve Kıbrıs’ta da Geçitköy barajını inşa ederek 75 milyon metreküp suyu KKTC halkına nakledeceğiz. Gerçekten muhteşem bir projeye yani Türk milletine yakışan bir projeye imza atıyoruz. Denizin altına su borusu döşeyerek dünyada bir ilki gerçekleştiriyoruz. KKTC’nin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak bu proje kısa bir sürede tamamlanmış olacak. KKTC akrabamız olmasının yanında bizim gözbebeğimizdir. Bizden bir parçadır. Her türlü engellemeye rağmen KKTC kendini dünyaya hissettirmeyi başardı. Biz de destekledik. Desteklemeye devam ediyoruz. Sırt sırta bu mücadele devam edecektir.Her şart altında biz KKTC’nin yanında olduk olmaya devam ediyoruz. Bugün attığımız temel aslında tüm dünyaya en güzel mesajı veriyor. Bu büyük proje Kıbrıs Türkiye’nin yalnız olmadığını ve yalnız bırakılmayacağını tüm dünyaya ilan ediyor. KKTC’nin ekonomisini güçlendirecek atılımları da yapmak durumundayız. Ekonomik dönüşüm sürecinde de Türkiye olarak Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.Ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde duramayan bir KKTC’nin siyasi hedeflerine ulaşamayacağını biliyoruz. Fitne fesat ve nifak oluşturmak isteyen çevreler içeriden ve dışarıdan Türkiye’nin zayıflatılacağını düşündü. Ama tür milleti bu çirkin senaryoları bozdu. Şimdi bu oyunlar Türkiye ve KKTC’nin arasını bozmak için oynanıyor. KKTC’deki kardeşlerimizle ilişkilerimizi bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Biz Kıbrıs’taki kardeşlerimizle aramızdaki kardeşlik hukukunu kimseye çiğnetmeyiz. Ada’da hala devam eden müzakere sürecinin 2004’teki gibi heba edilmemesi herkesin yararına olacaktır. Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs’ın çabasını sergilemiyor. Zamana oynuyorlar. KKTC zayıf düşer diye bekliyorlar. Kıbrıs Türkü’nün de sabrının bir sınırı olduğunu buradan hatırlatmak istiyorum. Bizim arzumuz Ada’nın tümünün bu projeden yararlanmasıdır. Bu suyun barışa katkı sağlayacak şekilde kullanılmasını diliyorum."Tarihçiler bugünü Kıbrıs adası için atılan en önemli adımlar arasında tarihe geçireceklerdir. Bugün benim doğum günüm. Bu yılki doğum günümde böylesi bir olayın denk gelmesi heyecan ve sevincimi doruğa yükselmiştir.Ben 35 yıllık hep KKTC’ye anavatandan su getirileceği hayaliyle yaşadım. Bugün bu hayalin gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Sayın Erdoğan’ın bu projeye gösterdiği ilgiyi teslim etmeliyim. Bugün burada bulunmamızın nedeni hiç kuşkusuz Sayın Erdoğan’dır. Kıbrıs Türk halkı kadirşinastır. Yapılanları unutmadı unutmaz. Anavatanına bağlıdır. Biz et ve tırnak gibiyiz ve bu lafta değil fiiliyatta da böyledir. Kıbrıs milli bir konudur. Bizim için Türkiye anavatandır. Bizim için 1571’de Kıbrıs’a gelenler ile 1974 sonrası Kıbrıs’a gelenler arasında hiçbir fark yoktur.KKTC Devleti’nin durumu başka hiçbir ülkenin durumuna benzemez. Güney’deki Rum komşularımızın hedefi bizim ekonomik gelişmemizi engellemektir. Kıbrıs’a doğrudan uçak seferi mümkün değildir. Bu proje benim masadaki elimi ciddi şekilde güçlendirecektir. Bir anlaşma olduğu takdirde bu suyun Güney Kıbrıs’a da verilmesi mümkün olacaktır.Kıbrıs Türk halkı nereden kimlerle geldiğini bilen bir halktır. Biz 1974 Barış Harekatına nasıl gelindiğini unutmadık. Biz KKTC’ye gelen kardeşlerimizi bağrımıza basmış ve o insanlarla kucaklaşmışızdır. Zaman zaman değişik sesler çıkmaktadır bu seslere itibar edip de Kıbrıs Türk halkının Türkiye’ye sevgisinin azaldığını düşünmeyiniz.