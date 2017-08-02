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Türkiye ile Katar arasında ortak askeri tatbikat

Tatbikatın deniz bölümü için bölgeye gönderilen Gökova Fırkatey'ni de Doha'ya ulaştı

02 Ağustos 2017 12:44

Katar ile Körfez ülkeleri arasındaki kriz devam ederken TSK ve Katar Silahlı Kuvvetleri'nin planladığı askeri tatbikata başladı. Tatbikata Katar'da kurulan askeri üste görevli 250'ye yakın Türk askeri ile 30'un üstünde zırhlı araç katılıyor. Tatbikatın deniz bölümü için bölgeye gönderilen Gökova Fırkatey'ni de Doha'ya ulaştı.

NTV'de yer alan habere göre, Körfez'de Katar krizi sürerken, uzun süredir planlanan Katar-Türkiye ortak askeri tatbikatı başladı.

Ortak tatbikata 22 Haziran tarihinden bu yana devam eden sevkiyatların ardından Katar'da kurulan askeri üste konuşlu 250'ye yakın Türk askeri ve 30'un üstünde zırhlı araç katılıyor. 

Tatbikatla terör örgütü DAEŞ'e karşı kurulan koalisyonun üyesi olan Türkiye ile Katar arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Tatbikatin seçkin gözlemci günü ise 7-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Türkiye Katar ortak tatbikatinda ilk etapta kara güçleri görev alıyor.
Ancak tatbikatin bir de deniz bölümü olacak. Deniz tatbikatı için Doha'ya gönderilen Gökova Fırkatey'ni Katar'a ulaştı. 

214 personel taşıyan Gökova, Katar donanmasıyla gerçekleşecek ortak tatbikatta görev alacak.

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