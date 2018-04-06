"Türkiye ile işbirliğiyle mülteci akınları sıfırlanmalı"

Yunanistan Göç Politikası Bakanı Dimitris Vitsas mülteci akınlarının Türkiye ile işbirliği içerisinde sıfırlanması gerektiğini belirtti. Yunanistan'ın 7/24 Radyosuna konuşan Bakan Vitsas “Varna’daki AB-Türkiye zirvesi sonrası sınırlardan 1.400 mülteci ve göçmen geçtiğini” söyledi.

Türkiye ile yapılan göçmen anlaşmasının uygulanması gerektiğini kaydeden Vitsas “Türkiye ile işbirliği içerisinde mülteci akınları sıfırlanmalı ve savaşlar bitene kadar mülteciler Türkiye topraklarında kalmalı” dedi.

Azınlıkça'da yer alan ahbere göre, Son günlerde artan mülteci akınlarının “Türkiye’nin örgütlü bir planı olduğunu kolayca söylemesinin mümkün olmadığını” kaydeden Göç Politikası Bakanı “ancak ne de havaların düzelmesi buna yol açtı diyebilirim” ifadelerini kullandı.

Yapılan anlaşmalara ağırlık verilmesinin bir kez daha altını çizen Dimitris Vitsas “zorunlu mülteci paylaşımı önleminin uygulanması için Yunanistan’ın baskı yapmaya devam etmesi gerektiğini zira kendilerine düşen mültecileri hâlâ ağırlamayı reddeden AB ülkeleri olduğunu” söyledi.

Göç Politikası Bakanı Azınlıkça’nın aktardığına göre ayrıca Nisan ayı sonlarına doğru iltica sürecinin süresini azaltacak yasa tasarısının parlamentodan geçeceğini açıkladı. Son olarak Türkiye ile yaşanması muhtemel “sıcak bir çatışma” ile ilgili olarak ise Dimitris Vitsas “önemli olan böyle bir olayın yaşanmasından korkmak değil hazırlanmaktır” dedi.