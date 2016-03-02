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Dünya
Deutsche Welle

‘Türkiye ile işbirliği yol alıyor‘

İki gün içinde 267 bin sığınmacının Yunanistan’dan Türkiye’ye geri gönderildiği bildirildi.

02 Mart 2016 21:32


Yunanistan, salı ve çarşamba günleri toplam 267 sığınmacının Türkiye'ye geri gönderildiğini açıkladı. Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada geri gönderilen sığınmacıların Fas, Cezayir ve Tunuslu olduğu belirtildi.

Söz konusu sığınmacıların geçen haftalarda Türkiye'den Yunan adalarına geçtiği ve Yunanistan'da iltica başvurusunda bulunmayı reddettikleri kaydedildi. Orta Avrupa ülkelerine doğru seyahate devam etmeyi planlayan sığınmacıların Yunan polisince tutuklandığı kaydedildi.

AB Komisyonu memnun

AB Komisyonu, Türkiye'nin Yunanistan'dan gönderilen sığınmacıları kabul etmesini memnuniyetle karşıladı. Komisyon'un göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos, Türkiye'nin sığınmacıları kabulünün, ‘sığınmacı krizinde kilit rol oynayan Türkiye ile işbirliğinin hızlanarak geliştiğinin işareti‘ olduğunu söyledi.

Avramopulos, “Korunmaya ihtiyacı olanların korunmasını sağlamak zorundayız. Ama AB'de kalma hakkı bulunmayanların hızlı ve etkili bir şekilde geri gönderileceği de açıkça anlaşılmalıdır“ diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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