-TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDA SANAYİ İŞBİRLİĞİ ANKARA (A.A) - 08.07.2010 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Türkiye ile İran arasında bir Ortak Sanayi Bölgesi kurulacağını belirterek, bu bölgenin Iğdır, Ağrı, Hakkari-Yüksekova veya Van illerinden birinde kurulmasının düşünüldüğünü bildirdi. İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ali Aga Muhammedi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ü bakanlıkta ziyaret etti. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Ergün, Türkiye ile İran arasında daha önce kurulma çalışmaları başlatılan Ortak Sanayi Bölgesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi. Bu konuda önemli bir mesafe aldıklarını düşündüğünü belirten Ergün, teknik heyetlerin bu konuda çalıştığını, şimdi hükümetler arasında bu bölgenin nerede kurulmasına karar verilmesi gerektiğini anlattı. Bu ayın 16'sında Türkiye'de, ay sonunda da Urumiye'de birer toplantı daha yapılacağını belirten Ergün, ortak sanayi bölgesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin netleşen bir tarih bulunmadığını söyledi. Ergün, projenin, kurulacağı bölgenin ulaşım altyapıları, yerleşim birimleri ve komşu ülkelere ciddi şekilde etki edebileceğini belirterek, üzerinde titizlikle çalışılması gerektiğini söyledi. Bu konuda hızlı mesafe alındığını da ifade eden Ergün, Temmuz ayı sonuna kadar konuyla ilgili yer tespitlerine ilişkin çalışmaların netleştirileceğini söyledi. Söz konusu bölgenin nereye kurulacağına ilişkin dört bölge belirlendiğini anlatan Ergün, bu yerler arasında Iğdır, Ağrı, Hakkari-Yüksekova ve Van'ın bulunduğunu bildirdi. Bu illerde heyetlerin karşılıklı olarak ciddi çalışmalar yaptığını belirten Ergün, yine aynı konuda ellerinde etütler bulunduğunu söyledi. -ÖZEL TEMSİLCİ MUHAMMEDİ- İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ali Aga Muhammedi de yaptığı konuşmada iki ülke arasında ortak sanayi bölgesinin kurulmasına ilişkin çalışmaların başarıyla sürüdüğünü söyledi. Temmuz ayında yapılacak görüşmede bölgenin nereye kurulacağına karar verileceğini belirten Muhammedi, bunun belirlenmesinin ardından da bölgede hangi alanlarda çalışılabileceğine karar verileceğini anlattı. İki ülke arasındaki gümrük kapılarına 2 gümrük kapasının daha eklenerek 5 gümrük kapısına çıkarıldığını, ortak gümrük pencerelerinin iki ülke tarafından onaylandığını belirten Muhammedi iki üç ay sonra da Esendere-Sero gümrük kapısına ait bütün yapıların tamamlanacağını söyledi.