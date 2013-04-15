Türkiye ile Hırvatistan arasında vize muafiyeti sağlandı

Hırvatistan'a 90 gün süre ile yapılacak olan seyahatlerde vizeden muaf olunacak.

Hırvatistan Bakanlar Kurulu'nun 28 Mart 2013 tarihli kararına göre; diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamili Türk vatandaşları ile umuma mahsus pasaport hamili Türk uçak ve gemilerinin sivil mürettebatı ve acil kurtarmada görevli uçakların sivil mürettebatına vize muafiyeti sağlandı.

Sabah.com'un haberine göre, sözkonusu karar uyarınca, diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamili Türk vatandaşları ile umuma mahsus pasaport hamili Türk uçak ve gemilerinin sivil mürettebatı ve acil kurtarmada görevli uçakların sivil mürettebatı vatandaşların Hırvatistan'a 90 gün süreyle yapacakları seyahatleri vizeden muaf olacak.

Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşlarının Hırvatistan'a yapacakları seyahatlerinde veya transit geçişlerinde ise Hırvatistan'ın dış temsilciliklerinden amaçlarına uygun vize almaları gerekiyor.

Türkiye'ye vizesiz geçiş sağlayan Hırvatistan AB'ye üye olduktan sonra Türkiye'ye vize uygulamaya başlamıştı. Yeni muafiyet uygulamasıyla 90 gün ve altı seyahatlerde Hırvatistan tekrar vizesiz geçiş imkanını sağlamış oldu.