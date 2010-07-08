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Dünya

'Türkiye ile görüşürüm ama özür dilemem'

Netanyahu, Türkiye ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi, "Ancak askerlerimiz kendini savunduğu için özür dilemeyiz" dedi.

08 Temmuz 2010 03:00

T24- İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Türkiye hükümetiyle görüşmeye hazır olduğunu söyledi.


Ancak Netanyahu, gemi baskınından dolayı özür dilemeyeceklerini vurguladı.


ABD'de temaslarda bulunan Netanyahu, CNN televizyonunda Larry King’in sorularını yanıtladı.


Netanyahu "Türkiye gibi dost kalmanız gereken bir ülkeyle ilişkileri nasıl düzelteceksiniz?" sorusuna, "Bence İsrail-Türkiye ilişkilerini bozan, Türkiye’nin Batı’dan uzaklaşmaya başlaması oldu. İsrail ile meydana gelen olumsuz gelişmeler Türkiye’nin yeni dış politikasının bir sonucu" sözleriyle karşılık verdi.


KENDİMİZİ SAVUNDUĞUMUZ İÇİN ÖZÜR DİLEMEYİZ


İsrail Başbakanı, "Yardım konvoyuyuna yönelik baskında 9 kişinin hayatını kaybetmiş olmasından üzüntü duyduklarını da belirtti. “Ancak askerlerimiz kendilerini savundukları için özür dilemeyeceğiz” dedi.


DÜZELTMEK İÇİN HER FIRSATI KULLANACAĞIZ


Netanyahu, bütün bunlara rağmen iki ülke arasındaki ilişkileri düzeltmek için her fırsatı kullanacağını belirtti.


Geçen hafta İsrailli Sanayi ve Ticaret Bakanı Benyamin Ben Eliezer'in Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile biraraya geldiğini de hatırlatan Netanyahu, "Bu görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmasa da çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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