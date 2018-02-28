Türkiye ile Fransa arasında 'yalan' krizi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesine dair iki ülkeden farklı farklı açıklamalar geldi. Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisi Macron'un Erdoğan ile telefon görüşmesinde Afrin uyarısında bulunduğunu iddia etti. Fransa'nın açıklamasına karşılık Türk Dışişleri Bakanlığı "Sayın Macron, Suriye’de insani duruma ilişkin 2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararından bahsederken Afrin’e atıfta bulunmamıştır" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Afrin'e atıfta bulunmadığını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamalara Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Erdoğan ile telefon görüşmesi yapan Macron'un, 2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararından bahsederken Afrin’e atıfta bulunmadığı açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un yazılı açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la dün yaptığı telefon görüşmesi hakkında Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada belirtilenin aksine, söz konusu görüşmede Sayın Macron, Suriye’de insani duruma ilişkin 2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararından bahsederken Afrin’e atıfta bulunmamıştır." denildi.

"Telefon görüşmesinin içeriğiyle Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinin açıklaması arasındaki dürüstlüğe sığmayan sözkonusu farklılığa ve konuşma kayıtlarda olduğu halde kamuoyuna yalan bilgi vermenin yanlışlığına ilişkin tepkimiz Fransız makamlarına iletilmiştir." denildi.