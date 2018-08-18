Türkiye ile Fransa arasında ABD yaptırımlarına karşı işbirliği kararı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile telefonda görüştü. Görüşmede ekonomik işbirliği ve ABD’nin yaptırım uygulamalarına karşı birlikte hareket etme kararı aldığı kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, Fransız Finans Bakanı Sayın Bruno Le Maire ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sayın Albayrak ile Sayın Le Maire’nin görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım adımları ele alındı. Bakanlar, ABD’nin söz konusu uygulamalarına karşı birlikte ve işbirliği içerisinde hareket etme kararı aldılar.

Sayın Albayrak, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron ve Sayın Le Maire’nin yaptığı Türkiye’ye destek açıklamalarından duyulan memnuniyeti dile getirdi ve teşekkür etti.

Bakanlar, ülkeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve mutabık kalınan hususlarda daha yakın çalışma kararı alırken, ekiplerinin hızlı bir şekilde çalışmaya başlaması ve 27 Ağustos tarihinde Paris’te bir araya gelme konusunda mutabık kaldılar."