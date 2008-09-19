Türkiye ile Fransa 42. kez

A milliler, tarihinde bugüne dek Fransa ile yaptığı 41 maçta 29 yenilgi, 12 galibiyet aldı.
Fransa ile ilk kez 1949'da Kahire'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşan milliler, karşılaşmadan 47-33 yenilgiyle ayrıldı.
Japonya'da 15. Dünya Basketbol Şampiyonası'nda 5'incilik maçında Fransa'ya 64-56 yenilerek 6. olan A Milli Takım, geçen yıl 35. Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde ikinci tur F Grubu son maçında rakibine 85-64 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.
Milliler, 2009 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda ise ilk maçta İstanbul'da Fransa'yı 77-65 yendi.
RESMİ MAÇLAR Türkiye, basketbolda Fransa ile bugüne dek A milli takımlar seviyesinde 24 resmi maç yaptı.
Resmi maçlarda da rakibine üstünlüğü bulunmayan Türkiye, 24 maçta 17 yenilgi, 7 galibiyet aldı.
A Milli Takım, Fransa ile Avrupa Şampiyonası finallerinde 12 kez karşı karşıya geldi. Milliler, 12 maçın 10'unda salondan yenilgiyle ayrılırken, sadece 2 maçı kazandı.
1951'de Fransa'da yapılan şampiyonada rakibini 42-40 yenen Türkiye, 1997'de de İspanya'da yapılan şampiyonada rakibini 82-71 mağlup etti.
A Milli Takım, başantrenör Bogdan Tanjeviç döneminde Fransa ile 3'ü resmi, 4'ü hazırlık maçı olmak üzere toplam 7 kez karşı karşıya geldi.
Türkiye, Tanjeviç döneminde rakibiyle yaptığı 7 maçın 3'ünü kazandı, 4'ünde salondan yenilgiyle ayrıldı.
Türkiye'nin Tanjeviç dönemindeki Fransa maçları ve sonuçları şöyle:
Organizasyon
Yer
Tarih
Sonuç
Süper Kupa
Almanya
21.08.2004
57-69
Efes Pilsen World Cup
İstanbul
30.08.2005
93-85
Limoges Turnuvası
Fransa
10.09.2005
56-75
Süper Kupa
Almanya
05.08.2006
89-76
15. Dünya Şampiyonası
Japonya
02.09.2006
56-64
35. Avr.Şam.Finalleri
İspanya
12.09.2007
64-85
36. Avr.Şam.Ele.Grubu
İstanbul
10.09.2008
77-65
Not: Sonuçlarda ilk takım Türkiye olarak verilmiştir.