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Spor

Türkiye ile Fransa 42. kez

A Milli Basketbol Takımı, elemelerdeki son maçında karşılaşacağı Fransa'yı bugüne dek 12 kez mağlup etti.

19 Eylül 2008 03:00


Avrupa Şampiyonası finallerine gitmeyi garantileyen A Milli Basketbol Takımı, elemelerdeki son maçında karşılaşacağı Fransa'yı bugüne dek 12 kez mağlup etti.


2009 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası Finalleri öncesi elemelerde C Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın Fransa ile karşılaşacak olan A Milli Takım, rakibiyle 42. kez karşı karşıya gelecek. 

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A milliler, tarihinde bugüne dek Fransa ile yaptığı 41 maçta 29 yenilgi, 12 galibiyet aldı.

Fransa ile ilk kez 1949'da Kahire'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşan milliler, karşılaşmadan 47-33 yenilgiyle ayrıldı.

Japonya'da 15. Dünya Basketbol Şampiyonası'nda 5'incilik maçında Fransa'ya 64-56 yenilerek 6. olan A Milli Takım, geçen yıl 35. Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde ikinci tur F Grubu son maçında rakibine 85-64 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.

Milliler, 2009 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda ise ilk maçta İstanbul'da Fransa'yı 77-65 yendi.

RESMİ MAÇLAR
Türkiye, basketbolda Fransa ile bugüne dek A milli takımlar seviyesinde 24 resmi maç yaptı.

Resmi maçlarda da rakibine üstünlüğü bulunmayan Türkiye, 24 maçta 17 yenilgi, 7 galibiyet aldı.

A Milli Takım, Fransa ile Avrupa Şampiyonası finallerinde 12 kez karşı karşıya geldi. Milliler, 12 maçın 10'unda salondan yenilgiyle ayrılırken, sadece 2 maçı kazandı.

1951'de Fransa'da yapılan şampiyonada rakibini 42-40 yenen Türkiye, 1997'de de İspanya'da yapılan şampiyonada rakibini 82-71 mağlup etti.

A Milli Takım, başantrenör Bogdan Tanjeviç döneminde Fransa ile 3'ü resmi, 4'ü hazırlık maçı olmak üzere toplam 7 kez karşı karşıya geldi.

Türkiye, Tanjeviç döneminde rakibiyle yaptığı 7 maçın 3'ünü kazandı, 4'ünde salondan yenilgiyle ayrıldı.

Türkiye'nin Tanjeviç dönemindeki Fransa maçları ve sonuçları şöyle: 


Organizasyon Yer Tarih Sonuç
Süper Kupa Almanya 21.08.2004 57-69
Efes Pilsen World Cup İstanbul 30.08.2005 93-85
Limoges Turnuvası Fransa 10.09.2005 56-75
Süper Kupa Almanya 05.08.2006 89-76
15. Dünya Şampiyonası Japonya 02.09.2006 56-64
35. Avr.Şam.Finalleri İspanya 12.09.2007 64-85
36. Avr.Şam.Ele.Grubu İstanbul 10.09.2008 77-65


Not: Sonuçlarda ilk takım Türkiye olarak verilmiştir.

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