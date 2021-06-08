Türkiye ile Fas arasında aşı sertifikası anlaşması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video telekonferans yöntemiyle Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurt dışında Yaşayan Faslılar Bakanı Nasser Bourita ile görüştü. Görüşmede, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun bugün Faslı mevkidaşı Nasser Bourita ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilerek, "Görüşmede, siyasi istişare mekanizmalarının canlandırılması kapsamında Dışişleri Bakanlıkları arasında istişareler düzenlenmesi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi bağlamında yıl sonundan önce Karma Ekonomik Komisyon (KEK) ve İş Forumu düzenlenmesi hususunda mutabık kalınmıştır. Ayrıca, her iki ülkenin ortak gündeminde bulunan bölgesel ve uluslararası meselelerde işbirliğinin geliştirilmesi ihtiyacı vurgulanmıştır. Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verilmiştir" denildi. (DHA)