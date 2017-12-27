Türkiye ile Çad arasında 7 anlaşma imzalandı

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle siyasi ilişkilerinin yanı sıra ekonomik iş birliğinin de güçlendirilmesini amaçlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika gezisi devam ediyor. Sudan'da gerçekleştirilen temasların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Çad'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Çad’da heyetlerarası görüşmeye katıldı. Cumhurbaşkanı İdris Debi ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katıldı.

7 anlaşma imzalandı

İki ülke arasında farklı alanlarda 7 anlaşmaya imza atıldı. Buna göre, "Teknik ve Kalkınma İşbirliği Protokolü", "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması", "Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması", "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma", "Bilişim Teknolojileri ve Diplomatik Arşiv Alanlarında İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırası", "Türk Kültür Kompleksi Arazisinin Tahsisine Yönelik Resmi Protokol", "Hidrokarbon, Maden ve Mineral Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası" imzalandı.