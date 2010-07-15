'Türkiye ile birçok kez görüştük'

T24- Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs, Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi için Türk hükümetiyle son haftalarda birçok kez görüştüklerini söyledi.



Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Ntv'de yer alan habere göre, Robert Gibbs, bir gazetecinin, "ABD Başkanı Obama, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, İsrail'in yardım gemilerine baskını yüzünden bu ülkeyle ilişkileri kesebileceklerine dair açıklamasından ne kadar endişe duyuyor?" sorusuna cevap verdi.



Gibbs, Obama'nın, Türk-Amerikan ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye ve İsrail'in dünya genelindeki ilişkilerinde de gelişme kaydedilmeye devam edilmesi için, en son G-20 zirvesinde olmak üzere, Türk hükümetiyle son haftalarda birçok kez görüştüğünü söyledi.



"İsrail'in özür dilemesi dışında iki ülke ilişkilerini rahatlatabilecek başka bir şey var mı?" sorusu üzerine ise sözcü, "Bu, İsrail hükümetine sormanız gereken bir soru. Türk ya da İsrail hükümeti adına konuşmak istemiyorum" diye konuştu.