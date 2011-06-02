-TÜRKİYE İLE BELÇİKA YARIN 11. RANDEVUDA İSTANBUL (A.A) - 02.06.2011 - Türkiye ile Belçika (A) milli futbol takımları, yarın yapacakları 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri (A) Grubu 6. maçıyla birlikte, 11. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke (A) milli takımları arasında geride kalan 6'sı resmi, 4'ü özel toplam 10 maçta taraflar 3'er galibiyet alırken, 4 maç da berabere sonuçlandı. 6'sı Belçika, 4'ü Türkiye sınırları içindeki bu maçlarda Türk Milli Takımı'nın attığı toplam 16 gole, Belçika 17 golle yanıt verdi. İki ülke milli takımları son kez, 7 Eylül 2010 tarihinde İstanbul Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan EURO 2010 grup eleme maçında karşılaştı ve müsabakayı 3-2 Türkiye kazandı. -TÜRKİYE DEPLASMANDAKİ 6 MAÇTAN 2'SİNİ YİTİRDİ- Türkiye, Belçika ile deplasmanda yaptığı 6 maçtan 2'sini yitirdi. EURO 2012 elemelerinde grup ikinciliği açısından büyük önem taşıyan maç öncesi Türk Milli Takımı, Belçika ile şimdiye dek oynadığı 10 maçtan 6'sını deplasmanda yaptı. Milliler, 5'i başkent Brüksel, 1'i de Genk kentindeki maçlardan 2'sini kazanırken, 2'sini yitirdi, 2'sinde de berabere kaldı. Belçika-Türkiye maçlarında her iki taraf da 10'ar gol attı. Ay-yıldızlı ekip, Belçika ile deplasmanda son kez 10 Ekim 2009 tarihinde karşılaştı ve özel maçı 2-0 yitirdi. -(A) MİLLİLER YARIN 481. MAÇINA ÇIKIYOR (A) Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Belçika ile yapacağı 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri (A) Grubu 6. maçıyla birlikte 481. karşılaşmasına çıkacak. Türk Milli Takımı, 88 yıllık tarihinde, 252'i resmi, 228'i özel olmak üzere geride kalan toplam 480 maçta, 172 galibiyet, 113 beraberlik alırken, 195 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda toplam 621 gol atarken, kalesinde ise 722 gol gördü. -HİDDİNK, MİLLİ TAKIMIN BAŞINDA 9. SINAVINI VERECEK (A) Milli Futbol Takımı, yarın Belçika ile yapacağı 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri (A) Grubu 6. maçıyla birlikte, teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde 9. sınavını verecek. Hollandalı teknik adam, ay-yıldızlı ekibin başında şimdiye dek 8 maça çıkarken, Türk Milli Takımı bunlardan 4'ünü kazandı, 3'ünü yitirdi, 1'inde de berabere kaldı. 5'i resmi, 3'ü özel bu 8 maçta Türkiye 10 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.