-TÜRKİYE İLE BELÇİKA YARIN 10. RANDEVUDA İSTANBUL (A.A) - 06.09.2010 - Türkiye ile Belçika (A) milli futbol takımları, yarın yapacakları 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri (A) Grubu 2. maçıyla birlikte, 10. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke (A) milli takımları arasında geride kalan 5'i resmi, 4'ü özel toplam 9 maçta Belçika 3, Türkiye 2 galibiyet alırken, 4 maç da berabere sonuçlandı. 6'sı Belçika, 3'ü Türkiye sınırları içindeki bu maçlarda Türk Milli Takımı'nın attığı toplam 13 gole, Belçika 15 golle yanıt verdi. İki ülke milli takımları son kez 10 Ekim 2009 tarihinde Brüksel'de oynanan 2010 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında karşılaştı ve müsabakayı 2-0 Belçika kazandı. -TÜRKİYE İÇ SAHADA HİÇ KAZANAMADI- Türkiye, Belçika ile iç sahada yaptığı 3 maçı da kazanamadı. Türk Milli Takımı, Belçika ile geride kalan 9 maçtan sadece 3'ünü Türkiye'de oynadı. Milliler, 2'si İstanbul, 1'i de Ankara'daki bu maçlarda Belçika'yı yenme başarısı gösteremezken, 2 kez beraber kaldı, 1 kez de yenildi. -TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇLARI- Türkiye ile Belçika arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Tarih Yer Organizasyon Sonuç ---------- ------ ------------ ----- 08.12.1957 Ankara Özel 1 - 1 26.10.1958 Brüksel Özel 1 - 1 31.08.1996 Brüksel Dünya Kupası Eleme Grubu 1 - 2 30.04.1997 İstanbul Dünya Kupası Eleme Grubu 1 - 3 19.06.2000 Brüksel Avrupa Şampiyonası Finalleri 2 - 0 28.04.2004 Brüksel Özel 3 - 2 24.05.2006 Genk Özel 3 - 3 10.09.2008 İstanbul Dünya Kupası Eleme Grubu 1 - 1 10.10.2009 Brüksel Dünya Kupası Eleme Grubu 0 - 2 Not: Sonuçlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır. Türk Milli Takımı, 87 yıllık tarihinde, 248'i resmi, 226'sı özel olmak üzere geride kalan toplam 474 maçta, 170 galibiyet, 112 beraberlik alırken, 192 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda toplam 616 gol atarken, kalesinde ise 715 gol gördü. -FENERBAHÇE ŞÜKRÜ SARACOĞLU STADI Milliler, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda daha önce yaptığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı, 1 kez de yenildi. Kadıköy'de rakiplerine toplam 15 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 8 gol gördü. Türkiye, bu stattaki ilk maçında, 10 Kasım 1993'te, Norveç ile yaptığı Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmasında sahadan 2-1 galip ayrıldı. Milliler, Kadıköy'deki son maçını ise 11 Ağustos 2010 tarihinde Romanya ile yaptı. Aynı zamanda (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink'in ilk sınavı olan özel karşılaşmayı Türkiye 2-0 kazandı. -KARŞILAŞMAYI SLOVEN HAKEM YÖNETECEK Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek. Skomina'nın yardımcılıklarını Marko Stancin ve Primoz Arhar yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Darko Ceferin üstlenecek. Milli takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Kazakistan'ı 3-0 yenerken, Belçika ise sahasında grubun güçlü takımlarından Almanya'ya 1-0 yenilmişti. (A) Grubu'nda yarın Avusturya-Kazakistan ve Almanya-Azerbaycan maçları da oynanacak. Gruptaki ilk maçını oynayacak olan Avusturya, Kazakistan'ı Salzburg'daki Salzburg Arena'da konuk ederken, Almanya-Azerbaycan karşılaşması da Köln'deki Müngersdorfer Stadı'nda yapılacak. Grupta oynanan ilk maçlar sonunda puan durumu şöyle: Takım O G B M A Y P ------------------------------- Türkiye 1 1 - - 3 - 3 Almanya 1 1 - - 1 - 3 Avusturya - - - - - - - Azerbaycan - - - - - - - Belçika 1 - - 1 - 1 - Kazakistan 1 - - 1 - 3 -