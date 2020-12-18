Türkiye ile Azerbaycan Merkez Bankaları arasında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere Mutabakat Zaptı imzalandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Azerbaycan Merkez Bankası arasında 14 Aralık 2020 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalandığı açıklandı.

Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor. (ANKA)