Türkiye ile Azerbaycan gıda güvenliği alanında 4 anlaşma imzaladı

Azerbaycan ile gıda güvenliği alanında 4 anlaşma imzaladıklarını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu anlaşmalar neticesinde bu çalışmalarımızın daha da gelişeceğine ve iş birliği alanlarımızın daha somut hale geleceğine inanıyorum. Azerbaycan ile gıda güvenliği alanında da her türlü iş birliğine hazırız" dedi.

Bakan Pakdemirli, Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansı Başkanı Goshgar Tahmazli ve beraberindeki heyeti bugün Orman Genel Müdürlüğünde (OGM) kabul etti. İkili görüşme sonrasında müzakereleri tamamlandı.

4 anlaşma imzalandı

Buna göre; Türkiye ile Azerbaycan arasında 'Gıda Güvenliği Alanında İşbirliği Anlaşması', Tarım ve Orman Bakanlığı ile Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansı arasında 'Gıda Güvenliği Alanında İşbirliği Niyet Beyanı' ve 'Gıda Güvenliği Alanında İşbirliğine İlişkin Ortak Eylem Planı' ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Azerbaycan Gıda Güvenliği Enstitüsü (AGGE) arasında 'Bitki Sağlığı Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı' anlaşmaları imzalandı.

"Türkiye tarımsal hasılada 1'inci dünyada ilk 10'da"

Savaşta ve barışta Azerbaycan'ın yanında olduklarını dile getiren Pakdemirli, Karabağ zaferinin ardından bölgeye giderek tarım ve hayvancılık alanında yapılacak çalışmaları başlatan ilk bakanlığın kendileri olduğunu ifade etti. Türkiye'nin tarımsal hasılada 1'inci dünyada ise ilk 10'da bulunduğunu kaydeden Pakdemirli, "Türkiye'nin bir dinamizmi ve başarısı var. Bakanlık olarak her zaman çiftçi ve üreticimizi destekliyoruz. Dost ve kardeş ülkelerle karşılıklı bilgi alışverişine önem veriyoruz." diye konuştu.

"Gıda güvenliği ile ilgili her türlü iş birliğine hazırız"

Pakdemirli, Azerbaycanlı meslektaşlarıyla gerçekleştirdikleri çalışmalardan örnekler vererek, "Bu çalışmalar AB mevzuatına uyum açısından önem taşıyor. Bugün 4 anlaşma imzaladık. Bu anlaşmalar neticesinde bu çalışmalarımızın daha da gelişeceğine ve iş birliği alanlarımızın daha somut hale geleceğine inanıyorum. Azerbaycan ile gıda güvenliği alanında da her türlü iş birliğine hazırız" dedi.

"İmzalar, Türkiye ile Azerbaycan'ın emeğinin karşılığıdır"

Tahmazli de bugün iki ülke için çok önemli anlaşmaların imzalandığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu imzalar, Türkiye ile Azerbaycan'ın emeğinin karşılığıdır. Gıda tehlikesi hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Bundan sonra iki ülke bu konuda bilgi alışverişi sağlayacak. Hem hayvan hem bitki hem de gıda tehlikesine karşı, gıda ithal ihraç standartlarının belirlenmesinde de belli adımların atılması kararlaştırıldı."

Dünyada Covid-19 salgınının sebep olduğu gıda tehlikesi karşısında da iki ülkenin birlikte atacağı adımların çok önemli olacağını sözlerine ekleyen Tahmazli, gelecekteki gıda güvenliği alanında yaşanacak tehlikelere dikkat çekti. (AA)