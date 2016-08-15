Türkiye ile Avusturya arasında gerginlik artıyor



Avusturya'nın Ankara maslahatgüzarı Viyana havalimanındaki panoda yayınlanan manşet nedeniyle protesto notası verilmek üzere Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ‘Türkiye 15 yaşından küçük çocuklarla cinsel ilişkile izin veriyor' yazısının Türkiye'nin itibarını zedeleyici ve mesnetsiz olduğunu söyledi.

Anayasa Mahkemesi ceza kanunundaki evliliğe yeterlilik maddesinin ‘15 yaşından küçük çocuklarla kurulan her türlü cinsel ilişkinin cinsi suiistimal addedilmesiyle ilgili bölümünün yasadan çıkarılması' yönünde görüş belirtmişti.

Viyana Havalimanı'ndaki panoda daha önce de bir Avusturya gazetesinin haberinden alıntı olarak, ‘Türkiye tatili sadece Erdoğan'ı destekler' yazısı yayınlanmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ‘Avrupa'da giderek artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının yükselen merkezi konumundaki bir ülkenin (Avusturya) bu hastalığın giderilmesine odaklanması gerektiğini' duyurmuştu.

Türkiye'deki darbe girişiminin ardından iki ülke arasındaki gerginlik tırmanmaya başlamış ve Avusturya Başbakanı Christian Kern'in AB ile Türkiye arasındaki tam üyelik görüşmelerinin kesilmesini talep etmesi üzerine Ankara Avusturya'yı ‘radikal ırkçılıkla' suçlamıştı.