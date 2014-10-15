'Türkiye ile aramızda uyuşmazlık yok'



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

Görüşme sonrasında basına açıklama yapan John Kerry, Türkiye ile ABD arasında Kobani'yi almaya çalışan IŞİD militanlarına karşı mücadelede strateji bakımından bir ayrılık olmadığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Ankara'nın oynayacağı rolü kendi takvimine göre belirleyeceğini ifade etti.

Kerry, Rusya ile ABD'nin IŞİD'e karşı mücadele konusunda daha fazla istihbarat paylaşımına gideceklerini de belirtti.