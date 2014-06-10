Türkiye ile Almanya arasında 'Eğitim Köprüsü'



Türkiye, son yıllarda farklı ülkelerden gelen gençlerin buluşma noktası oldu. Almanya ise öğrenci değişim programları konusunda Türkiye ile işbirliği yapan ülkelerin başında geliyor. Başta Erasmus olmak üzere son yıllardaki öğrenci değişim programları, Türkiye'ye yurtdışından gelen öğrencilerin sayısını büyük oranda artırdı. Ayrıca 2010 yılında Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) Yabancı Öğrenci Sınavı'nı kaldırması da yabancı öğrencilerin Türkiye'de öğrenim görmesini kolaylaştırdı. Türkiye'yi tercih eden Alman öğrencilerinin sayısının artması üzerine de Türkiye ve Almanya arasında yeni bir öğrenci programı daha hayata geçirildi.

‘Education Bridging' adlı inisiyatifin kurucularından Trucas'ın yöneticisi Serdar Yurtalan, sundukları hizmetleri şu sözlerle aktarıyor: ”Amacımız Türkiye'de okumak isteyen öğrencilere her türlü hizmeti vermek. Bu hizmet, başvuru süreçlerinden tutunda burslara kadar uzanıyor. Trucas, şu anda Türkiye'deki 29 üniversite ile çalışıyor. Bunlar arasında devlet ve vakıf üniversiteleri var. Vakıf üniversiteleri biraz daha yoğunlukta, çünkü Almanya vakıf üniversitelerine daha fazla ilgi gösteriyor. Aynı zamanda Türkiye'den Almanya'ya okuma amaçlı gelen insanlara da hizmet veriyoruz.”

Türkiye'deki üniversitelere başvuru kolaylaştı

Serdar Yurtalan, Almanya'da okumak isteyen gençlerin üniversiteye giriş sınavında dört yıllık bir yüksek öğretim programına yerleştirilmiş olması gerektiğini belirtiyor. Yurtalan ayrıca orta düzeyde Almanca bilmek gerektiğini ve hangi branş kazanılmış ise Almanya’da da ancak o branşta ya da benzer bir branşta eğitim alınabileceğini ekliyor. Türkiye'de yüksek öğrenim görmek için ise Almanya'da lise bitirme sınavı Abitur'u başarıyla geçmiş her öğrencinin üniversitelere başvurabileceğini ifade ediyor.

Öğrencilerin kabul edilmesi kararını üniversitelerin verdiğini belirten Yurtalan, buradaki öncelikli kriterin Abitur notları olduğunu söylüyor:”Almanya'da üniversitelere girerken, aranan kriterler ne ise Türkiye'de de aynısı geçerli. Türkiye'nin bu konudaki tek avantajı, uluslararası öğrenci statüsünde açılan belirli kontenjanların olması. Bu kontenjanlardan yurtdışındaki öğrencilerin yararlanması için de Abitur notları 2 ile 3 arasında istenebiliyor. Bu durumda öğrenciler girmek istedikleri bölümlere daha rahat bir şekilde kaydolabiliyorlar. Yani, 1,5 ile Almanya'da psikoloji bölümüne girmeniz bazen zor oluyor, çok daha iyi notlar istenebiliyor. Türkiye'de 2 ile ya da 2,5 ile bu bölüme girebiliyorsunuz. Türkiye uluslar arası öğrenci statüsü ile bu imkânı sunuyor.”

‘Öğrenci değişimi, iki ülkenin ilişkilerini artırdı'

Serdar Yurtalan, son beş yıl içinde Türkiye'ye öğrenim için gelen yabancı öğrenci sayısının yüzde 56 oranında arttığına dikkat çekerek, bu nedenle Türkiye Ekonomi Bakanlığı ve YÖK'ün eğitim kurumlarına verdiği desteğin arttığını dile getiriyor. Yaklaşık üç yıldır Berlin ve Köln'de üniversiteler için tanıtım fuarları düzenlediklerini aktaran Trucas Yöneticisi, bu sayede Almanya'daki öğrencilerin üniversiteleri daha yakından inceleme şansı bulduklarını belirtiyor.

Yurtalan ayrıca Türkiye'de okumak isteyen Alman öğrencilerle birlikte ağırlığın iki kültür ve dili bilen Türk kökenli Alman öğrencilerden yana olduğunu ekliyor. Bu sayede her ülkede de eğitim ve çalışma hayatındaki akışın hızlandığını dile getiren Yurtalan, sözlerini şöyle sürdürüyor: ”Öğrenciler çok farklı amaçlar doğrultusunda Türkiye'ye gidiyorlar. Birçok öğrencinin düşüncesi, Türkiye'de okulu bitirmek, mastırı belki Almanya'da yapmak ve aldığı diplomalarla Almanya'da iyi bir iş bulmak. Bir diğer öğrenci profili ise Almancanın yanı sıra Türkçe ve İngilizce de iyi derece bildiğinden Türkiye'de eğitimini tamamladıktan sonra, burada kalarak uluslararası düzeyde ve daha iyi şartlarda çalışabileceğini düşünüyor.”