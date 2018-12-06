Türkiye ile ABD Suriye Çalışma Grubu yarın Ankara'da toplanıyor

Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu'nun üçüncü toplantısı, ABD'nin Suriye özel temlsicisi James Jeffrey katılımıyla yarın Ankara'da yapılacak.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, iki ülkeden ilgili bakanlık ve kurum yetkililerinin katılacağı toplantı yarın Ankara'da düzenlenecek. Toplantıya ABD'nin Suriye özel Temsilcisi James Jeffrey de katılacak

Türkiye heyetine Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal başkanlık edecek.

Çalışma toplantılarının ilki 8 Mart'ta ABD'de, ikincisi ise 13 Temmuz'da Ankara'da yapılmıştı.