Türkiye ile AB müzakerelerinde iki yıl sonra yeni fasıl

Türkiye, AB ile müzakerelerde yeni bir başlık açacak. 2 yıl sonra ilk kez açılan faslın konusu ekonomi ve parasal politikalar.

29 Kasım'daki Türkiye-AB Zirvesi'nin ardından, Türkiye'nin üyelik müzakerelerinde ilk somut adım bugün yine Brüksel'de atılacak.

17 no'lu Ekonomik ve Parasal Politikalar Faslı, Türkiye'nin 2 yılın ardından açtığı ilk, son 5 yılda açabildiği ikinci fasıl olacak.

En son 2013 yılında, Almanya'nın engeli kaldırılarak 22 no'lu fasıl olan "Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu" başlığı açılmıştı.

Ondan önce açılan başlık ise 2010 yılında "Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı" olmuştu.

1 Başbakan Yardımcısı ve 2 bakan temsil edecek

Bugün Brüksel'de yapılacak ve 17'nci faslın açılacağı, Türkiye-AB Hükümetlerarası Katılım Konferansı'nda Ankara'yı; AB Bakanı Volkan Bozkır, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

14 başlıkta blokaj

Yeni başlıkla, 35 fasıldan 15'i açılmış olacak. Türkiye'nin daha, 2'si yürütme başlığı olarak ayrılan müzakerelerde, 18 fasıl açması ve kapatması gerekiyor. Ancak Kıbrıs sorunu yüzünden AB Komisyonu'nun 8, Rum Kesimi'nin ise 6 başlıktaki blokajı sürüyor.

"Bu yönde ciddi sinyaller geliyor"

Türkiye'nin hedefi, AB ile varılan mutabakat çerçevesinde, müzakerelere ivme katmak. Eğer Kıbrıs adasında 2016'da da bir çözüm olamazsa, Türkiye'nin beklentisi, Avrupa Birliği ülkelerinin engelini kaldırması için Rumları ikna etmesi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, cuma günü yapılan reform eylem grubu toplantısı sonrasında "Bu yönde ciddi sinyaller geliyor" demişti.