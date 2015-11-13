Türkiye ile AB arasında anlaşma sağlandı, vize serbestliği yolda

Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu arasında Eylülden bu yana sürdürülen mülteci eylem planının uygulanmasına yönelik müzakerelerde ortak görüş sağlandı. Suriyeli mültecilerin Türkiye’de kalması karşılığında Türk vatandaşlarına vize serbestisi getirilmesi, iki yıl içinde en az 3 milyar euro maddi destek sağlanması gibi unsurları da içeren eylem planının en kısa zamanda yaşama geçirilmesi öngörülüyor.

Hürriyet’in haberine göre AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans başkanlığındaki AB heyeti ile Türk Dışişleri ve AB Bakanlığı yetkilileri arasında önceki gün yapılan uzun müzakereler sonucunda, tarafların eylem planı çerçevesinde kısa ve orta vadeli adımlar üzerinde uzlaştıkları kaydedildi.

Anlaşmanın önemli ayaklarından birini oluşturan 3 milyar euro tutarındaki kaynağın tamamının Birlik bütçesinden karşılanması mümkün değil. AB Bütçesi’nden sağlanacak kaynak 500 milyon euro olacak. Geri kalan miktar ise üye ülkelerden sağlanacak. Komisyon’un hazırladığı öneri bağlamında en fazla katkı sağlayacak ülke ise 534 milyon euro ile Almanya olacak.

Malta’nın başkenti La Valletta’da iki gündür süren sığınmacı zirvesi kapsamında yapılan resmi olmayan AB Konseyi Toplantısı’nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel ise sığınmacı krizi ile ilgili olarak AB ile Türkiye arasında bir zirve düzenleneceğini söyledi.

Merkel, kasım sonu ya da aralık başında planlandığını belirttiği zirvede; Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci, yeni fasılların açılması ve vize kolaylığı ile geri kabul anlaşması gibi konuların da görüşüleceğini ifade etti.

Merkel, Türkiye’deki sığınmacılar için yapılması planlanan 3 milyar euro mali yardımın, 2016 ve 2017 yılları için düşünüldüğünü ve bu yardımın 500 milyon euro'sunun hazır edildiğini belirtti.