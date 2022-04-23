Kanser ve diyabetin de içinde olduğu 508 ilaçta yüzde 200'e varan zam!

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) içerisinde kanser, diyabet, hormon, tüp bebek tedavisi ilaçları ile bazı antibiyotiklerin bulunduğu 508 kalem ilaca yüzde 1 ile yüzde 200 arasında değişen oranlarda zam yaptığını söyledi.

Ercanlı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 22 Nisan’da yapılan zamlı fiyatların 26 Nisan'da uygulamaya konulacağını açıkladı.

ANKA Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulunan Ercanlı, zam yapılan ilaçlar arasında kanser, diyabet, hormon, tüp bebek tedavisi ilaçları ile bazı antibiyotiklerin de olduğuna dikkat çekerek, "Üretilemeyen, ithalatı gerçekleştirilemeyen ve piyasada bulunurluğu çok ciddi problemlerin yaşandığı ilaçların temelde hedef alındığını gördük" diye konuştu.

"Bazı firmalar ilaçların ithalatını ve üretimini durdurdu"

İlerleyen günlerde buna benzer fiyat güncellemeleri ve zamlarla karşılaşılabileceğini belirten Ercanlı, “Eğer bu sistem toptan çözülmezse biz zaten haziran ayından itibaren birçok ilaca erişimde sıkıntı yaşayacağız” dedi. Ercanlı, şöyle devam etti:

"Her sene şubat ayında bir önceki yılın euro kurunun yüzde 60’ı alınarak belirleniyor. 2021 aşırı artışla beraber bu kurun belirlenmesindeki rakam çok düşük kalınca birçok ilacın piyasada bulunurluğu ile ilgili ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Özellikle diyabet ilaçları, kanser ilaçları hormon propapatları, tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar, serumlar ve daha birçok ilacın bulunmasıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Bu nedenle bazı firmalar bu ilaçların ithalatını, bir kısmının da üretimini durdurmuşlardı. Bu firmalar, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapmış oldukları ıskontolarının birçoğunu iptal etmeye başlamışlardı.

"Ürünün çeşidine göre yüzde 1’den yüzde 200’e fiyat artışı yaşandı"

Nitekim dün itibariyle TİTCK piyasada bulunurluğu sıkıntıda olan 508 tane ilacın, bazılarını yüzde 200’ü aşan oranda fiyatlarını güncelledi. Diyaliz solüsyonları fiyatlarında da artış yapıldı. Ülkemizde geri ödemede yüzde 90 civarında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeniyor. Hem kamunun hem de hastanın hasta katılım payları artmış olacak. Burada bizim için önemli unsur hastanın ilaca erişebilmesi birinci kriter. Özellikle bazı üretilemeyen serumlar vardı. Onlarda yüzde 200’ün üzerinde artışlar gördük. Ama genel anlamda yüzde 1’den başlayıp yüzde 200’e kadar ürünün çeşidine göre değişen oranlarda bir fiyat artışı söz konusu.

"2023 yılında yüzde 57-62 arasında bir fiyat artışı anlamına geliyor"

Hiçbir zaman ilaca erişimde sorun yaşanmaması gerekiyor. Sorunların ortadan kaldırılması içinde sektörün tüm temsilcilerinin dikkate alındığı yeni bir fiyat kararnamesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme sisteminin oluşturulması gerekiyor. Aksi takdirde biz bu sorunları birkaç ayda bir konuşur hale geleceğiz. Önümüzdeki yıla göre ortalama Merkez Bankası Euro kurunun planına baktığımız zaman 2023 yılında yüzde 57-62 arasında bir fiyat artışı anlamına geliyor bu ilaçlarda. Dolayısıyla sadece kur odaklı bir sistem maalesef bizim sorunumuzu çözmez."