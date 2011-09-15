-Türkiye, iki haftada 170 milyon dolar dış borç ödedi ANKARA (A.A) - 15.09.2011 - Türkiye, özel sektör borçları hariç, 1-14 Eylül 2011 tarihleri arasında toplam 170,02 milyon dolar dış borç ödemesi yaptı. Merkez Bankasının haftalık verilerine göre, dış borç ödemesinin 153,16 milyon doları Hazine, 15,70 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve savunma sanayi ödemelerinin meydana getirdiği 'diğer' kamu ödemeleri, 1,16 milyon doları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yaptığı ödemelerden oluştu. Söz konusu dönemde IMF'ye ve Türk Savunma Fonuna ödeme yapılmadı. Türkiye'nin, yılın başından itibaren ödediği dış borç tutarı, Eylül'ün ilk iki haftasındaki ödeme de dahil edildiğinde 9 milyar 512,30 milyon doları buldu. Bu zamana kadar yapılan toplam ödemenin 6 milyar 460,88 milyon dolarını Hazine tek başına gerçekleştirdi.