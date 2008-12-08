Türkiye ihracatının yüzde 55’i İstanbul'dan yapılıyor

Türkiye'de ocak-ekim itibariyle, 45 bin 346 ihracatçı, 54 bin 672 ithalatçı firma bulunuyor.



Firmaların ortalama ihracatı 2 milyon 535,2 bin dolar olurken, ortalama ithalatları 3 milyon 263,2 bin dolar.



Dış Ticaret Müsteşarlığının ocak-ekim verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, İstanbul, Türkiye ihracatının yüzde 55,6'sını ve ithalatının yüzde 55,3'ünü gerçekleştirdi.



Türkiye'nin 7 ilinin ihracatı 1 milyon doların altında kaldı.



İstanbul lider



Türkiye'deki illerin ihracatı incelendiğinde, İstanbul'un liderliğini koruduğu görülüyor. İstanbul'da 24 bin 482 ihracatçı firma, 63 milyar 874 milyon 116 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İstanbul'u 9 milyar 979 milyon 808 bin dolarlık ihracatla Bursa izlerken, bu ilde 2 bin 649 firma bulunuyor.



İzmit'te 867 ihracatçı firma, 7 milyar 641 milyon 177 bin dolarlık, İzmir'deki 3 bin 725 firma 6 milyar 816 milyon 879 bin dolarlık, Ankara'daki 2 bin 992 firma, 4 milyar 617 milyon 354 bin dolarlık, Sakarya'daki 252 firma da 2 milyar 674 milyon 161 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.



Türkiye'nin 7 ilinin ihracatı 1 milyon doların altında kaldı. İhracatı 1 milyon doların altındaki iller arasında Ardahan, Bingöl, Gümüşhane, Kars, Muş, Siirt ve Tunceli bulunuyor.



İthalat



İthalat rakamları incelendiğinde de 32 bin 301 ithalatçı firmanın bulunduğu İstanbul'un 98 milyar 653 milyon 281 bin dolarlık ithalat gerçekleştirdiği görüldü.



İzmit'teki 989 ithalatçı firma 23 milyar 931 milyon 242 bin dolarlık ithalat yaparken, Ankara'daki 5 bin 209 ithalatçı firma 19 milyar 62 milyon 872 bin dolarlık ithalat yaptı.



Bursa'daki 2 bin 361 firma 7 milyar 987 milyon 892 bin dolarlık, İzmir'deki 3 bin 979 firma da 7 milyar 345 milyon 642 bin dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

