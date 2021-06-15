Türkiye İhracatçılar Meclisi, küresel rekabette avantaj sağlamak için 'Marka Konseyi' kurdu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), küresel rekabette avantaj sağlamak için Türkiye'nin önde gelen 30 markası ile TİM Marka Konseyi'ni kurdu. Markalı ve katma değerli ihracatı artırmayı hedefleyen konsey, ilk etapta markalı Türk ürünlerinin uluslararası alanda imajının iyileştirilmesi için çalışacak.

Dünya'dan İmam Güneş'in haberine göre 30 markanın katılımıyla kurulan TİM Marka Konseyi, markalı ihracatı ve ihracattaki katma değeri artırmak amacıyla çalışmalar yapacak.

TİM'in hayata geçirdiği Marka Konseyi; firmaların markalı ihracat artışlarını teşvik etmek ve ülke imajına katkı sağlamak adına bir yol haritası oluşturarak küresel endekslerde ilerleme sağlamayı hedefliyor.

TİM Marka Konseyi’nin 2021 yol haritası ve ana hedefleri beş adımdan oluşuyor.

İlk hedef olan Türk ürünlerinin uluslararası alanda imajının iyileştirilmesine yönelik olarak; ürün ve hizmet kalitesinin artırılması, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, Türkiye markası ile global PR, reklam ve kurumsal kimlik faaliyetlerine odaklanılacak.

Bilindik yabancı markalar satın alınacak

İkinci ana hedef ise firmaların bilinen ya da gelişme potansiyeli bulunan yabancı şirket ve markaları satın alarak global pazarlara doğrudan erişim sağlamaları olacak.

Bu hedef doğrultusunda; ihracatçılara bilgilendirme, danışmanlık ve teknik destek sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Konseyin üçüncü hedefi, kendi markaları ile yaptıkları ihracatın izlenmesine yönelik bilgi altyapısı oluşturulması olacak.

Dördüncü hedef ise, markalı Türk ürünlerinin dijital platformlarda daha etkin tanıtılması olarak belirlendi

Bu kapsamda; dünyanın önde gelen büyük alıcı ve satıcılarının bir araya geldiği e-ticaret pazaryerleri aracılığıyla, firmaların bilinirliğinin artırılması hedefleniyor.

Konseyin son hedefi ise Türkiye Tanıtım Grubu bünyesindeki Türkiye markası ve ihraç sektörlerine yönelik tanıtım faaliyetlerini TİM Marka Konseyi'nin çalışmalarıyla güçlendirmek olacak.

Tim Başkanı İsmail Gülle yaptığı konuşmasında "İhracatta daha ileriyi hedeflemenin en önemli yollarından biri ise, markalaşmaktan geçiyor." dedi.

Tim Marka Konseyi'ni oluşturan 30 şirket ise şöyle;

Orka, Vestel, Hassan Tekstil, Aydın Tekstil, Chakra, Desa Deri, Koleksiyon Mobilya, VSY Biyoteknoloji, İstanbul Aydın Üniversitesi, Med-Art, Sanko, Nurus, Gedik, Abdi İbrahim, TAV, Roberta Bravo, Silverline, Zorluteks Tekstil, İpekyol, Altınbaş Üniversitesi, Doğtaş, Kütahya Porselen, BG Store, Helvacızade, Öztiryakiler, Arzum, Şişecam, Akinon, Avva, Kaleseramik.