Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı: Gerekli tedbirler alınmalı

Türk Lirası’ndaki değer kaybını değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, reel sektörün etkilenmemesi için ’gerçekçi olmadığını’ belirttiği kur seviyesiyle ilgili gereken adımların atılması gerektiğini söyledi.

BloombergHT’nin sorularını yanıtlayan Büyükekşi, “İhracatçı açısından bakılırsa dünyada talep sürüyor. Bugün itibariyle ihracatımızda yüzde 12 artış var. Cari açığı kontrol etmek için döviz ihtiyacı var, bunu sağlamak için üretici firmaların ihracat yapması lazım.. Biz geçen yıldan beri tüm firmaları ihracatçı olmaya davet ediyoruz. Kur artışını da ihracata katkı olarak görmüyoruz tam tersi ekonominin gerektirdiği kur bizim açımızdan daha önemli. İhracatın artışı katma değer, inovasyon, tasaırm ve markayla olmalı” dedi. Büyükekşi, şöyle devam etti:

“Ekonominin düzene girmesi için volatilitenin bir an önce azaltılması için bir yandan Merkez Bankası’nın, bir yandan hükümetimizin gerekli tedbirleri almasını bekliyoruz. Piyasa çok sığ, bu sığ piyasada volatilite yüksek oluyor. Reel sektörün etkilenmesinin bertaraf edilmesi için mutlaka devreye girilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”