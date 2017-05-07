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'Türkiye İdlib'e girecek' iddiasına valilikten açıklama

"Böyle bir açıklamanın Valiliğimiz tarafından yapılması da söz konusu değildir"

07 Mayıs 2017 11:28

Hatay Valiliği, Arapça yayın yapan bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan Suriye'nin İdlib bölgesine Türkiye'nin gireceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Arapça yayın yapan bazı siteler ve sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi Türk ordusunun İdlib bölgesine gireceği şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. 

Böyle bir açıklamanın Valiliğimiz tarafından yapılması da söz konusu değildir." 

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