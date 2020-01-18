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Dünya

Türkiye, İdlib'den kaçan Suriyeliler için 9 kamp kurdu

18 Ocak 2020 11:18

Suriye'nin İdlib bölgesinde ilan edilen ateşkese rağmen Suriye ordusu bölgedeki hava saldırılarını devam ettirmesinin ardından Türkiye sınırına göç eden Suriyelilerin sayısı 312 bine ulaştı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nca (AFAD) göç eden Suriyeliler için bölgede 9 kamp kuruldu.

İdlib’in kuzey bölgesinden göç eden Suriyeliler için Harbanuş, Maaret Misrin, Killi, Mashat Ruhi kırsalında 9 kamp alanı belirlendi. Bu bölgelerde kamplar kuruldu. Ayrıca AFAD koordinasyonunda 8 STK iş birliğiyle bölgede 7 bin 241 adet gıda kolisi, 7 bin 250 adet hijyen ve temizlik kolisi, 860 adet battaniye, 6 bin 600 ekmek dağıtımı yapıldı.

Dün İdlib’de gerçekleşen hava saldırısında 21 sivil hayatını kaybetmişti. (DHA)

 

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